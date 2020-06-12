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Anne-kız tıp fakültesinden aynı gün mezun oldu!

İLGİNÇ HABERLER  | 12.06.2020 12:41 | Son Güncelleme

Cyntia ve Jasmine Kudji iki kız kardeş gibi görünse de, onlar aslında anne ve kız. Birbirlerine sadece fiziksel olarak benzemeyen ikili, bu sene tıp fakültesinden mezun olarak aynı hastanede çalışmaya başladı.

Anne-kız tıp fakültesinden aynı gün mezun oldu!

Anne Cynthia Kudji Karayip Adaları’nda Tıp ve Sağlık Bilimleri alanında eğitim alırken, kızı Jasmine Kudji de Louisiana Eyalet Üniversitesi’nde tıp okudu. Eğitimleri sırasında birbirinden uzak kalan anne ve kızı, mezuniyetlerinden sonra aynı hastanede çalışmaya başladı.

NBC’ye yaptığı açıklamada Jasmine “Her zaman birbirimizin en iyi arkadaşı olduk ve birbirimize çok güveniyoruz” dedi. Eğitimleri süresince birbirine her zaman yardımcı olan ikili, Skype üzerinden birlikte çalışarak sınavlara hazırlandı.

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26 yaşındaki Jasmine “Çok heyecanlıyız. Hayatımızı hiçbir zaman planlamadık ve gelecekte neler olacağını da bilemeyiz. Ama bu hayatımızın en iyi anı” dedi.

49 yaşındaki Cynthia ise aslında doktor olmaya 17 yaşında vermişti. Ailesinin anavatanı olan Gana’ya yaptığı seyahat Cynthia’ya başkalarına yardım etmek için ilham verdi. Ancak, Tulane Üniversitesi’nde biyoloji okurken son senesinde kızı Jasmine’e hamile olduğunu öğrendi. Bunun üzerine hemşirelik okuluna devam eden Cynthia, Jasmine’i yetiştirirken 10 yıldan uzun süre hemşirelik yaptı.

Jasmine’in büyümeyesiyle birlikte Cynthia da doktor olma hayallerini gerçekleştirmeye başladı. Jasmine genel cerrahi alanında uzmanlaşırken, Cynthia da aile hekimliği üzerine yoğunlaştı.

Doktor olmakla ilgili düşüncelerini “Hekimlerin liderliğini, sunduğu katkıyı gösterebileceği bir zamandayız. İnsanların hayatında bir fark yaratabiliriz. Burada insanlara hizmet etme fırsatı yakalıyoruz” sözleriyle ifade eden Cynthia, “Kızımla birlikte yaptığımız şeye insanların her zamankinden daha çok ihtiyacı var” dedi.


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