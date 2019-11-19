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Anne, kızı fenalaşınca intihardan vazgeçti

YAŞAM HABERLERİ  | 19.11.2019 13:22 | Son Güncelleme

Antalya’da iddiaya göre kızıyla sorun yaşayan kadın, falezler üzerinde intihar girişiminde bulundu. ‘Koca her zaman bulunur, anne bulunmaz’ sözleri üzerine bayılan kızını yerde gören anne eyleminden vazgeçti. Anne, hastaneye kaldırılan kızının elini bir an olsun bırakmadı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi Falez 1 Parkı’nda meydana geldi.

İddiaya göre anestezi teknikeri kızı Türkan Y.’nin kendisinin istemediği biriyle evlenmesi sonucu bunalıma giren anne Elif Ç., sabah saatlerinde falezler üzerindeki Yaşlılar Evi’ne geldi. Buradaki masada bir süre oturan Elif Ç., daha sonra bariyerleri aşıp falezler üzerinde oturmaya başladı. Kadını falezler üzerinde görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kızının istemediği birisiyle evlenmesine aşırı sinirlenen anne Elif, uzun süre falezler üzerinde kızına tepki gösterdi.

Polislerin ikna çabasına cevap vermeyen kadın falezlerin uç noktasına kadar ilerledi. Bunun üzerine polis, müzakereci ve bir psikologdan destek istedi. Elif Ç., ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çabasına rağmen eyleminden vazgeçmedi. Anne kızına, “Ben seni bunun için mi okuttum. Ben sana olmayacağını söyledim” diye seslendi. Bir süre sonra olay yerine kadının kızı Türkan Y. geldi.

Annesini falezlerin ucunda gören Türkan Y., “Anne ne olursun gel. Anne yapma ne olur. Seni çok seviyorum bana bunu yapma” dedi. Türkan Y. de annesini ikna etmek için çaba sarf etti.

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KIZININ ELİNİ BIRAKMADI

Türkan Y., annesinin son söylediği "Koca her zaman bulunur, anne bulunmaz" sözleri üzerine baygınlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Türkan Y., bir süre sonra yeniden fenalık geçirdi. Kızının bayıldığını görüp, hastaneye kaldırılacağını gören anne eyleminden vazgeçti. Ekipler tarafından alınan anne, kızının yanına gelip sarıldı. Sedyedeki kızının elini tutan anne Elif Ç., ’Türkan’ım, canım, Türkan’ım aç gözünü’ diye gözyaşları döktü. Anne Elif Ç., ambulansa alınan kızını orada da yalnız bırakmadı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
intihar Antalya

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ahhh anneler ah sizlerin değerini iğne ucu kadar bilebilseydik dünyanın en mutlu huzurlu insanları olurduk.
ANNEYE BAK, ZORUN NE KADIN KIZIN EVLENDİĞİ ADAMI SEVİYORSA KIZINA İYİ DAVRANIYORSA SORUN YOK DMEKTİR.
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