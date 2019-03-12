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Anne kızı öldüren katil zanlısı cenazeye de katılmış

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 12:49 | Son Güncelleme

Bahçelievler’de Kezban Ercan ve Ayşe Soymaz isimli anne kızın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, cinayetleri işlediği iddia edilen Mesut S.

Bahçelievler’de Kezban Ercan ve Ayşe Soymaz isimli anne kızın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, cinayetleri işlediği iddia edilen Mesut S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlısının, aile içinde dikkat çekmemek için anne kızın cenazesine katıldığı öğrenildi.
Olay, Bahçelievler Zafer Mahallesi’nde 5 Mart’ta meydana geldi. Kezban Ercan (82) ve Ayşe Soymaz (52) isimli anne kız evlerinde ölü bulunmuş, anne kızın ağızlarına çorap geçirilerek öldürüldüğü tespit edilmişti. İlk bulgulara göre anne kızın hırsızlar tarafından öldürüldüğü düşünülmüştü. Ancak Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, ekipler olayın şüphelisinin Ayşe Soymaz’ın yeğeni Mesut S. olduğunu tespit etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olayın gerçekleştiği gün eve Mesut S.’nin girdiğini gördü. Bunun üzerine ekipler operasyon için düğmeye bastı.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Mesut S. ve beraberindeki 5 kişi gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Dönercilik yaptığı öğrenilen Mesut S.’nin yengesi Ayşe Soymaz’dan bir miktar borç aldığı ancak bu parayı geri ödemediği ortaya çıktı. Olayın yaşandığı gün Mesut S.’nin Ayşe Soymaz’ın yanına giderek borç yüzünden tartıştığı öğrenildi. Tartışmanın büyümesi üzerine Mesut S.’nin Ayşe Soymaz ve Kezban Ercan’ın ağızlarına çorap geçirdikten sonra atkıyla boğarak öldürdüğü kaydedildi. Anne kızı öldüren şüpheli olaya hırsızlık süsü vermek için Ayşe Soymaz’ın kolundaki ziynet eşyalarını alarak kaçtı. Kaçan şüphelinin aile içinde dikkat çekmemek için Kezban Ercan ve Ayşe Soymaz’ın cenazelerine de katıldığı öğrenildi.
Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusunda şüpheli Mesut S.’nin susma hakkını kullandığı ortaya çıktı. Mesut S. ile birlikte gözaltına alınan 5 şüpheli ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan Mesut S. adliyeye sevk edildi.

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