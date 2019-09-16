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Anne- kızın başına binanın dış cephe kaplamasının düşme anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 10:53 | Son Güncelleme

BARTIN'da, kaldırımda yürüyen Tülay Karaketik (34) ile kızı Pelin Karaketik'in (14) başlarına 4 katlı binanın dış cephe kaplamalarının düşmesiyle yaralanma anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da, kaldırımda yürüyen Tülay Karaketik (34) ile kızı Pelin Karaketik'in (14) başlarına 4 katlı binanın dış cephe kaplamalarının düşmesiyle yaralanma anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Cumartesi günü akşam saatlerinde Kemerköprü Mahallesi Şadırvan Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Tülay Karaketik ile kızı Pelin Karaketik'in başlarına 4 katlı binanın dış cephe kaplamaları düştü. Bir anda yere yığılan anne ve kızının yardımına çevredekiler koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yerde yatan anne ve kızına ilk müdahalede bulundu. Başlarına düşen izolasyon malzemeleri nedeniyle yaralanan anne ve kızı kaldırıldıkları Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yaralanan anne ve kız, sorumlular hakkında şikayette bulundu.

KORKU DOLU ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Anne ve kızının başlarına dış cephe kaplamalarının düşme anı çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, anne ve kızın büyük korku yaşadığı, yere düşen annenin hemen ayağa kalkmaya çalıştığı görüldü.

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