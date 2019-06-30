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Anne- kızın sokak kedilerini besleyen genç kadını darbettiği iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 10:31 | Son Güncelleme

ADANA’da mahallede kedileri besleyen Merve A.

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA’da mahallede kedileri besleyen Merve A. (30), aynı mahallede oturan anne ve kızı tarafından sokakları kedi mamasıyla kirlettiği gerekçesiyle dövüldüğünü öne sürdü.​ Olay, 28 Haziran günü öğlen saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi’nde meydana geldi. 5 yıldır yaşadığı mahalledeki sokak kedilerini besleyen Merve A.’ya, aynı mahallede oturan anne G.A. ve kızı M.E., mahalleyi kirlettiğini ve kedilerden rahatsız olduklarını söyleyerek tepki gösterdi. Taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında iddiaya göre M.E.’nin yanında bulunduğu çocuğu kedilerden birine tekme attı. Ardından da anne ve kızı, Merve A.'yı darbetti. İlk defa başına böyle bir durumun geldiğini öne süren Merve A., "Yüksek bir ses tonuyla konuşmaya başladılar. Ben de gayet iyi niyetle kedileri beslediğimi ve çevreye bir zararımın olmadığını söyledim. Hakaret etmeye başladılar. Daha sonra M.E’nin çocuğu kedilerden birine vurdu. Bakın dedim siz beslememe kızıyorsunuz ama çocuğunuz kediye işkence yapıyor dedim. Sinirlenerek hakaretlere devam ettiler. Ben de bunun üzerine cep telefonumu çıkarak o anları kamerayla kayda almak istedim. Elime vurup telefonumu elimden alıp yere atıp kırdılar. Sonra da ikisi birlikte bana saldırıp biri saçımdan, biri kolumdan tutarak vücudumun çeşitli yerlerini darbettiler” dedi. İyi niyetli ve hayvan dostu insanların azınlıkta olduğunu söyleyen Merve A., hayvan sevmeyen insanın yaşadığı olayda görüldüğü gibi insan da sevemeyeceğini dile getirdi. Hayvanları sevmeyen insanların en azından sevenlere engel olmaması gerektiğini kaydeden genç kız olay sonrası darp raporu alıp karakola şikayetçi olduğunu ve sorumluların ceza alması için sürecin takipçisi olacağını sözlerine ekledi.

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