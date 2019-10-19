HABER

Anne, kızını alevlerden son anda kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 13:00 | Son Güncelleme

HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinin Vezirli köyünde çıkan yangında, mutfakta yemek yapan anne, 4 yaşındaki kızını son anda alevlerin sardığı odadan çıkarıp, kurtardı.

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA,(Hakkari)-(DHA)- HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinin Vezirli köyünde çıkan yangında, mutfakta yemek yapan anne, 4 yaşındaki kızını son anda alevlerin sardığı odadan çıkarıp, kurtardı. İtfaiye ekipleri ile köylülerin müdahale ettiği yangında evde büyük hasar meydana geldi.

Yangın, dün akşam ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Vezirli Köyü'nde, Akkoç Ailesi'nin evinde çıktı. Mutfakta yemek yapan 3 çocuk annesi Siyehan Akkoç (31), 4 yaşındaki kızının tek başına kaldığı odadan dumanlar yükseldiğini gördü. Hemen odaya girip, kızını çıkardı. Alevler kısa sürede evi sararken komşuları durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yangın tfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesi ile söndürülürken, evde büyük hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenini bilmediklerini söyleyen anne Akkoç, yetkililerden yardım istedi.

PARTNER Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı
Dev bağırsak maketine yoğun ilgiDev bağırsak maketine yoğun ilgi
Sosyal medyanın 'Gıda Dedektifi': Ambalajın ön yüzü gerçeği yansıtmıyorSosyal medyanın 'Gıda Dedektifi': Ambalajın ön yüzü gerçeği yansıtmıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Sezin Erbil'den hamilelik pozu

Sezin Erbil'den hamilelik pozu

Osman Karaca yakalandı!

Osman Karaca yakalandı!

ABD ile İsrail arasında 'Türkiye' görüşmesi!

ABD ile İsrail arasında 'Türkiye' görüşmesi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnfaz koruma memuru intihar etti

İnfaz koruma memuru intihar etti

Terör örgütü PKK'nın 'Instagram' tuzağı!

Terör örgütü PKK'nın 'Instagram' tuzağı!

Son dakika! MSB: PKK/YPG son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

Mahkemede sanıktan pişkin sözler: İmkan verilmiyor

Mahkemede pişkin sözler: İmkan verilmiyor

İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar kapalı olacak

Yarın bu yollar 07.00'de kapatılacak

İzmir açıklarında 173 kaçak göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 173 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.