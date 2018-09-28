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Anne köpeğin yavrusu için verdiği çaba kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 28.09.2018 16:59 | Son Güncelleme

Silivri’de bir otomobilin çarparak ölüme terk ettiği ‘Liza’ isimli köpek için vatandaşlar seferber oldu. Yaralı yavrusunun başından bir an olsun ayrılmayan ‘Angel’ isimli anne köpeğin yavrusu için inleyerek vatandaşlardan yardım istemesi görüntüleri izleyenleri duygulandırdı.

Olay, 26 Eylül günü Silivri Pirimehmet Paşa Mahallesi Ahmet Kemal Bey Sokak içerisinde yaşandı. İddiaya göre, ilçede faaliyet gösteren bir su firmasına ait 34 ZYN 71 plakalı aracı kimliği belirsiz sürücü yolda yatan ‘Liza’ isimli köpeğin üzerine sürdü. Yaşanan olayın ardından Liza isimli köpeğin üzerinden geçen sürücü arkasına bile bakmadan yoluna devam etti. Yerde acı içinden çığlıklar atan köpeğin sesini duyan vatandaşlar yardıma koştu.

LİZA'NIN ANNESİ 'ANGEL' İNLEYEREK YARDIM İSTEDİ

Aracın üzerinden geçmesi sonucu ezilen köpeğin annesi ‘Angel’ isimli sokak köpeği yaralı yavrusu ayağa kaldırmaya uğraşması ve yoldan geçen vatandaşlardan inleyerek yardım istedi. Gelen vatandaşlar yavrusuna yardım ettiği sırada Angel’in ağlayarak inlemeye devam etmesi görenleri duygulandırdı.

YARALI YAVRUSUNUN YANINDA BİR AN OLSUN AYRILMADI

Yardıma gelen vatandaşlar yaşanan olay sonrasında Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneğini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen dernek yöneticileri Liza adlı köpeği bir tahta yardımıyla araca bindirip tedavi altına aldı. Liza’nın araca bindirilişi sırasında Angel isimli köpek bir an olsun yavrusunun başından ayrılmadı. Çevrede bulunan vatandaşların sanki bir insanı sakinleştiriyor gibi Angel ile konuşması duygusal anlara sahne oldu.

HAYATINI KAYBEDEN LİZA'YI HAYVAN SEVERLER GÖMDÜ

Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği üyelerinin yaptığı müdahalelere rağmen Liza kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aracın ezmesi sonucu ölen Liza sokakta yardımına koşan vatandaşlar tarafından alınarak gömüldü. Yaşanan o anlardan geriye Liza’nın acı içinde kıvrandığı sırada annesi Angel’in inlemesi ve bir an olsun yavrusunun yanından ayrılmadığı görüntüler kaldı.

HAYKURDER'DEN SUÇ DUYURUSU

Olay sonrası Liza'nın üzerinden araçla geçen ve olay yerinden ayrılan araç sürücüsü HAYKURDER tarafından tespit edildi. Silivri Polis Merkezi Amirliğine ve Silivri Kaymakamlığına olayla ilgili şikayette bulunuldu. Öte yandan olayın internet ortamında yayılmasıyla birlikte birçok hayvan hakları koruma derneklerinden ve hayvan severlerden yaşanan olaya tepki yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Silivri köpek angel liza

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