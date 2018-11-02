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Anne köpek sıra dışı emzirme şekliyle fenomen oldu

İLGİNÇ HABERLER  | 02.11.2018 23:25 | Son Güncelleme

Yavrularını sıra dışı bir şekilde emziren köpeğin görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.

Yavrularını ayağa kalkarak emziren anne köpeğin görüntüleri sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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Anahtar Kelimeler:
köpek emzirme

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