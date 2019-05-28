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Anne köpek yavrusunu alevlerin arasından kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 22:20 | Son Güncelleme

Bilecik’te çöplük alanda çıkan yangında bir köpek, alevlerin arasında kalan yavrusunu ağzında taşıyarak kurtarırken, göçük altında kalan diğer yavru köpeği de belediye çalışanları kurtardı.Hürriyet Mahallesi’nde Karaçay mevkisindeki Bilecik Belediyesine ait çöplükte, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bilecik’te çöplük alanda çıkan yangında bir köpek, alevlerin arasında kalan yavrusunu ağzında taşıyarak kurtarırken, göçük altında kalan diğer yavru köpeği de belediye çalışanları kurtardı.
Hürriyet Mahallesi’nde Karaçay mevkisindeki Bilecik Belediyesine ait çöplükte, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Bilecik Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kontrol altına alınırken, kentin bazı mahalleleri çıkan dumandan etkilendi.

Yavrusunu alevler arasından kurtardı
Yangında bir anne köpek alevler arasında kalan yavrusunu ağzında taşıyarak alevlerden uzaklaştırdı. Diğer yavrusu da yangında yaşanan göçük altında kalırken, bu yavruyu da belediye çalışanları kurtararak, annesinin yanına götürdü.
Öte yandan yangına Bilecik Belediyesine ait 2 itfaiye aracı, 2 Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz ve 2 su tankeriyle yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından söndürürken, yangınla ilgili soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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