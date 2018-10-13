HABER

'ANNE' LAKAPLI UYUŞTURUCU SATICISI YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 13:16 | Son Güncelleme

Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA Üsküdar'da evinin kapısını açmadan demir parmaklıklar arasından uyuşturucu sattığı öne sürülen 'Anne' lakaplı N.Y., Üsküdar Belediyesi yeleği giyerek daireye giren polisler tarafından yakalandı.

Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA

Üsküdar'da evinin kapısını açmadan demir parmaklıklar arasından uyuşturucu sattığı öne sürülen 'Anne' lakaplı N.Y., Üsküdar Belediyesi yeleği giyerek daireye giren polisler tarafından yakalandı.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar'da bodrum katındaki bir daireden uyuşturucu satıldığı yönünde ihbar aldı. Alınan bilgi üzerine ekipler evi fiziki takibe aldı. Evin bulunduğu apartmana girerek çıkan bir kişi durdurularak üst araması yapıldı. B.G. adlı kişinin üzerinden 0.60 gram 'skunk' ele geçti. B.G, uyuşturucuyu 'Anne' lakabıyla bildiği kadından aldığını, kadının evin kapısını açmadığını, kapının demir parmaklıkları arasından uyuşturucuyu sattığını söyledi.

EVDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler bunun üzerine Üsküdar Belediyesi yeleği giyerek daireye gitti. Kapıda belediye görevlileri geldiğini düşünen 'Anne' lakaplı kadın kapıyı açtı. İçeri giren polisler gerçek kimliklerini açıklayarak adının N.Y. olduğu belirlenen kadını gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, 1.50 gram 'skunk' ve uyuşturucu siparişleri için kullanıldığı belirlenen 2 cep telefonuna el konuldu.

'Borçlunun ödeme şartının ihlali' suçundan aranma kaydı olduğu belirlenen N.Y, 'Uyuşturucu ticareti yapmaktan' sevk edildiği adliyede tutuklandı. N.Y'den uyuşturucu alan B.G ise 'uyuşturucu kullanmak' suçundan adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

PARTNERPoposuna estetik yaptırdı değerine değer kattı!Poposuna estetik yaptırdı değerine değer kattı!
Kazada yaralanan diş hekimi hatalı müdahale sonrası komaya girdi iddiasıKazada yaralanan diş hekimi hatalı müdahale sonrası komaya girdi iddiası
Gasp şüphelilerinde dizi oyuncularının dövmesiGasp şüphelilerinde dizi oyuncularının dövmesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

Cemal Kaşıkçı olayında dehşete düşüren delil!

Cemal Kaşıkçı olayında dehşete düşüren delil!

Ferit Şahenk'ten flaş karar! Tüm lüks otellerini satışa çıkardı

Ferit Şahenk'ten flaş karar! Tüm lüks otellerini satışa çıkardı

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Konya'daki karakolda polise demir çubukla saldırdı

Konya'daki karakolda polise demir çubukla saldırdı

Denizli'de cinayet! Balkondan gelen çığlıkları duydular ama...

Denizli'de cinayet! Balkondan gelen çığlıkları duydular ama...

Alaattin Çakıcı'ya sahte rapor operasyonunda yeni gelişme!

Alaattin Çakıcı'ya sahte rapor operasyonunda yeni gelişme!

İlber Ortaylı sinirlendi: Çok cahiller, hiçbir şey anlamıyorlar!

İlber Ortaylı sinirlendi: Çok cahiller, hiçbir şey anlamıyorlar!

Adnan Oktar davasında yeni gelişme! Serdar Dayanık tahliye oldu

Adnan Oktar davasında yeni gelişme! Serdar Dayanık tahliye oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.