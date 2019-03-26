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Anne-oğul polise saldırdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 08:22 | Son Güncelleme

Samsun'da trafik ekiplerinin uygulama yaptıkları sırada durdurdukları aracın sürücüsü polis aracının camını yumruklayarak kırarken, sürücünün annesi de bastonuyla polise saldırdı.

Anne-oğul polise saldırdılar

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama yaptıkları bir sırada inşaat işçisi 60 yaşlarındaki M.B. idaresindeki 55 RD 525 plakalı kapalı kasa kamyoneti durdurarak aracın evraklarını kontrol etmek istedi. Sürücü M.B., polislere cenazesinin olduğunu söyleyerek geçmek istedi. Ekipler izin vermeyince aracını ileri sürerek taşkınlık yapıp, trafik polisinin aracının ön camını yumruklayarak kırdı. M.B., polis tarafından gözaltına alınıp İlyasköy Polis Merkezine teslim edilirken, annesi 78 yaşlarındaki E.B. de elindeki bastonu ile trafik polisine saldırdı. Saldırıya uğrayan trafik polisi yaşlı kadınının elinden bastonunu alırken, sürücünün kardeşi ile annesi güçlükle sakinleştirildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun trafik polisi saldırı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
görevi başindaki memura mukavemetten, devlet malina zarar vermekten .yapin islemini bakin bidaha yaparlar mi
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