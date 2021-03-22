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Anne-oğul sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti

22.03.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde evde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu hayatını kaybetti.Olay, Kaynarca ilçesi Karamanlar Mahallesi’nde bir ailenin yaşadığı tek katlı evde meydana geldi.

Anne-oğul sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde evde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu hayatını kaybetti.
Olay, Kaynarca ilçesi Karamanlar Mahallesi’nde bir ailenin yaşadığı tek katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 74 yaşındaki Nurten Manay ve oğlu 44 yaşındaki Yavuz Manay, gece yarısı soba yandığı sırada uykuya daldı. İddiaya göre, rüzgarlı havada dumanın içeride kalması sonucu evin içine sızan karbonmonoksit gazı anne ve oğlunu zehirledi.
Anne ile oğlundan haber alamayan yakınları eve geldiğinde anne ve oğlun hareketsiz şekilde yattığını görerek, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan anne-oğlun ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Jandarma ekipleri, evin çevresini şeritle çevirerek olay yerinde inceleme başlattı. Cenazeler, savcı incelemesi sonrası otopsi için Adli Tıp’a gönderilecek. Acı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anne-oğul sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti

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