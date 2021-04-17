Anne olmak için gün sayan oyuncu Şilan Makal, hamilelik pozlarını paylaştı

Moda programıyla tanındıktan sonra oyunculuk yapmaya başlayan 28 yaşındaki Şilan Makal, şimdilerde Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı ile ilk bebeklerinin dünyaya geleceği günü bekliyor.

İLK KEZ HAMİLELİK POZLARINI PAYLAŞTI

Hamileliğinde 21. haftaya giren Şimal Makal, yeni bir fotoğrafını paylaştı. Güzel oyuncunun karnının belirginleşmesi dikkatlerden kaçmadı. Anne olmak için gün saymaya başlayan Makal, beyaz pullu elbisesi ile evinde verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı. Oyuncunun paylaşımları takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

ÖZEL HAYATINI GİZLİ TUTUYOR

Bir dönem Show TV ekranlarında yayınlanan Yeni Gelin dizisiyle yıldızı parlayan Şilan Makal, 400 bine yakın takipçisinin olduğu Instagram hesabından özel hayatıyla ilgili paylaşım yapmamayı tercih ediyor. Oyuncu, eşi Şener Özbayraklı ile de son olarak geçtiğimiz sene nişan törenlerinde çektirdikleri bir pozu paylaşmıştı.

