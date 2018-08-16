Anne olmanın zorluklarını anlatan 19 gerçekçi çizimler

Bakalım siz de kendinizi bulabilecek misiniz?
Dünyanın en zor mesleği annelik
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“Tatlım, lütfen pantolonumu giydiğimi söyle.”
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Hala çok tatlı anlar var
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Çoklu görevler, gündelik işleriniz arasındadır
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Bir Bezi Değiştirmenin 100 Yolu
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Anneler Günü'nde bir dilek tuttuğunuzda: ''Tuvalete yalnız gitmek istiyorum.”
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Evdeki otoriteyi korumaya çalışmak asla kolay olmaz
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''Ah anne! Bu sabah çok güzelsin!''
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“Hayır, o ölmedi. Sadece sonsuza kadar dinlenecek ”
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“Her şey bir bakış açısı ...”
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Endişelenme balık, bu boya su içeriyor. ”
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Her türlü garip şey olabilir
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“Tatlım, hamileyim.”
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Hiçbir şey üstünüze olmaz
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Eşinizle aranızdaki samimiyet oranı
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Yüzünüzdeki acılara artık tepki veremezsiniz
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Doğumdan sonra bikini giymek
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Ama bu gülümseme hala her şeye değer
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