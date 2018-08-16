Anne olmanın zorluklarını anlatan 19 gerçekçi çizimler

Bakalım siz de kendinizi bulabilecek misiniz?

Dünyanın en zor mesleği annelik

1 / 19 “Tatlım, lütfen pantolonumu giydiğimi söyle.”

2 / 19 Hala çok tatlı anlar var

3 / 19 “Bebek El Kitabı”

4 / 19 Çoklu görevler, gündelik işleriniz arasındadır

5 / 19 Bir Bezi Değiştirmenin 100 Yolu

6 / 19 Anneler Günü'nde bir dilek tuttuğunuzda: ''Tuvalete yalnız gitmek istiyorum.”

7 / 19 Evdeki otoriteyi korumaya çalışmak asla kolay olmaz

8 / 19 ''Ah anne! Bu sabah çok güzelsin!''

9 / 19 Okula gidiş!

10 / 19 “Hayır, o ölmedi. Sadece sonsuza kadar dinlenecek ”

11 / 19 “Her şey bir bakış açısı ...”

12 / 19 Endişelenme balık, bu boya su içeriyor. ”

13 / 19 Her türlü garip şey olabilir

14 / 19 “Tatlım, hamileyim.”

15 / 19 Hiçbir şey üstünüze olmaz

16 / 19 Eşinizle aranızdaki samimiyet oranı

17 / 19 Yüzünüzdeki acılara artık tepki veremezsiniz

18 / 19 Doğumdan sonra bikini giymek