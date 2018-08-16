KADIN

Anne olmanın zorluklarını anlatan 19 gerçekçi çizimler

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | 16.08.2018 14:29 | Son Güncelleme

Henüz anne ya da baba olmayan insanlara çok eğlenceli gelen 'ebeveynlik mesleği', mutluluk vermesinin yanı sıra aslında bir o kadar da zor. Fransız sanatçı Nathalie Jomard tüm anneleri anladığını ve annelerin buna benzer şeyler yaşadığını düşünerek çizimler yapıyor. Natalie'ye göre dünyanın en zor mesleği annelik. İşte Nathalie'nin ''Anne, her şey için üzgünüm'' adını verdiği çizimleri.

Bakalım siz de kendinizi bulabilecek misiniz?

Dünyanın en zor mesleği annelik

1 / 19

“Tatlım, lütfen pantolonumu giydiğimi söyle.”

“Tatlım, lütfen pantolonumu giydiğimi söyle.”
2 / 19

Hala çok tatlı anlar var

Hala çok tatlı anlar var
3 / 19

“Bebek El Kitabı”

“Bebek El Kitabı”
4 / 19

Çoklu görevler, gündelik işleriniz arasındadır

Çoklu görevler, gündelik işleriniz arasındadır
5 / 19

Bir Bezi Değiştirmenin 100 Yolu

Bir Bezi Değiştirmenin 100 Yolu
6 / 19

Anneler Günü'nde bir dilek tuttuğunuzda: ''Tuvalete yalnız gitmek istiyorum.”

Anneler Günü'nde bir dilek tuttuğunuzda: ''Tuvalete yalnız gitmek istiyorum.”
7 / 19

Evdeki otoriteyi korumaya çalışmak asla kolay olmaz

Evdeki otoriteyi korumaya çalışmak asla kolay olmaz
8 / 19

''Ah anne! Bu sabah çok güzelsin!''

''Ah anne! Bu sabah çok güzelsin!''
9 / 19

Okula gidiş!

Okula gidiş!
10 / 19

“Hayır, o ölmedi. Sadece sonsuza kadar dinlenecek ”

“Hayır, o ölmedi. Sadece sonsuza kadar dinlenecek ”
11 / 19

“Her şey bir bakış açısı ...”

“Her şey bir bakış açısı ...”
12 / 19

Endişelenme balık, bu boya su içeriyor. ”

Endişelenme balık, bu boya su içeriyor. ”
13 / 19

Her türlü garip şey olabilir

Her türlü garip şey olabilir
14 / 19

“Tatlım, hamileyim.”

“Tatlım, hamileyim.”
15 / 19

Hiçbir şey üstünüze olmaz

Hiçbir şey üstünüze olmaz
16 / 19

Eşinizle aranızdaki samimiyet oranı

Eşinizle aranızdaki samimiyet oranı
17 / 19

Yüzünüzdeki acılara artık tepki veremezsiniz

Yüzünüzdeki acılara artık tepki veremezsiniz
18 / 19

Doğumdan sonra bikini giymek

Doğumdan sonra bikini giymek
19 / 19

Ama bu gülümseme hala her şeye değer

Ama bu gülümseme hala her şeye değer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nathalie Jomard annelik çizimleri

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'un romantik paylaşımına kızdıran yorum

Pınar Altuğ'un romantik paylaşımına kızdıran yorum

Defne Samyeli'den sonra bir poz da Deren Talu'dan!

Defne Samyeli'den sonra bir poz da Deren Talu'dan!

Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak birbirine girdi!

Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak birbirine girdi!

Kylie Jenner'ın 1 milyon dolar değerindeki çanta koleksiyonu dudak uçuklatıyor

Kylie Jenner'ın 1 milyon dolar değerindeki çanta koleksiyonu dudak uçuklatıyor

Düşes Meghan Markle'ın hamile olup olmadığı buradan anlaşılacak

Düşes Meghan Markle'ın hamile olup olmadığı buradan anlaşılacak

19 Ağustos Merkür retrosu bitiyor, hadi gel konuşalım

19 Ağustos Merkür retrosu bitiyor, hadi gel konuşalım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yenidoğan sarılığında sakın bunlara inanmayın

Yenidoğan sarılığında sakın bunlara inanmayın

64 milyonda bir gerçekleşen mucize!

64 milyonda bir gerçekleşen mucize!

Chrissy Teigen emzirme eleştirilerine aldırmıyor

Chrissy Teigen emzirme eleştirilerine aldırmıyor

Bebeğinizi Pişiğe Karşı Nasıl Koruyabilirsiniz?

Bebeğinizi Pişiğe Karşı Nasıl Koruyabilirsiniz?

Katı Gıdaya Geçiş Döneminde Bebeğiniz Pişik Olabilir mi?

Katı Gıdaya Geçiş Döneminde Bebeğiniz Pişik Olabilir mi?

Diş Çıkarma Dönemlerinde Bebeğiniz Pişik Olabilir mi?

Diş Çıkarma Dönemlerinde Bebeğiniz Pişik Olabilir mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.