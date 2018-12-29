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Anne olmayı engelleyen 7 önemli sorun

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.12.2018 10:27 | Son Güncelleme

Bir yılı daha geride bırakırken 2019 için yeni kararlar alınmaya başlandı bile. Bir yaş daha alırken siz siz olun, kariyer uğruna anneliği ertelemeyin. İşte kadınlarda sıklıkla görülen kısırlık nedenleri...

Anne olmayı engelleyen 7 önemli sorun

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Latif Küpelioğlu, “Bazı hastalıklar kısırlık sorununa yol açabilirken bazen de ortada hiçbir sebep yokken anne-baba olamayabilirsiniz. Kadınlar için yaş, kısırlık açısından önemli bir faktördür. Anne olmayı fazla ertelemeyin ve 2019’da bir kadın doğum uzmanına başvurun” diyerek uyarıyor.

1) YUMURTLAMA DÜZENSİZLİKLERİ:

Kadınlarda görülen en yaygın kısırlık sebepleri arasında, yumurtlamanın olmaması bulunur. Yumurtlamanın her ay, belirli aralıklarla olması gebelik şansını arttıran en önemli faktörlerden biridir. Yumurtlamanın olmadığı durumlarda gebe kalmak mümkün değildir. Kısırlığın en önemli sebeplerinden olan yumurtlama düzensizliğinde, tedavi olarak yumurtlamayı destekleyici haplar kullanılır.Bunun yanında hormon ilaçlarına da başvurulabilir.Adetleri düzensiz olan, seyrek olan veya polikistik over sendromu tanısı konulmuş olan kadınlarda yumurtlama varlığını saptamak için ultrasonografi ve kan tahlili (progesteron) gibi araştırmalar yapılır.

2) TÜPLERİN (KANALLARIN) KAPALI OLMASI:

İki tüpün de kapalı olduğu durumda kendiliğinden gebelik söz konusu değildir. Sperm ve yumurta hücresi, tüplerde buluşmaktadır. Bu sayede gebelik gerçekleşebilmektedir. Tek bir tüpün tıkalı olduğu durumlarda gebelik kendiliğinden gerçekleşebilirken, iki tüp tıkalı iken bu durum söz konusu değildir. Tüpler önceden geçirilmiş bazı enfeksiyonlara bağlı (PID), endometriozise bağlı, karın içerisindeki ameliyatlara bağlı kapanabilirler. Tüplerin kapalı olduğunu araştırmak için rahim filmi (HSG) çekilir. Ardından ise tüp bebek tedavisine başvurulabilir.

3) ENDOMETRİOZİS:

“Endometriozis, kadın kısırlığından en yaygın bir diğer sebeptir” diyen Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Latif Küpelioğlu, “Karın içerisinde ve tüplerde yapışıklıklara yol açarak gebelik oluşmasını zorlaştırabilir” dedi.

4) HİPERPROLAKTİNEMİ (SÜT HORMONU YÜKSELMESİ):

Süt hormonu yükselmesi, yumurtlama düzensizliğine yol açabilir. PRL yani prolaktin hormonu, beyinde hipofizden salgılanır. Şayet ciddi bir büyüklük mevcut değilse, bu hormonu düşürmek için ilaç tedavisine başvurulabilir. Tiroit hormonlarındaki anormallikler de prolaktin artışına yol açabilir.

5) RAHİMDE BULUNAN PATOLOJİLER:

Rahim içerisinde doğuştan ya da sonradan bulunan patolojiler, kısırlığa yol açabilir. Bu durumlara örnek olarak rahimde perde veya septum olması, miyom ya da polip gibi yapılar sayılabilir. Bu gibi yapılar her zaman için kesin olarak kısırlık sebebi değildir. Bu sebeple her polip ya da miyoma sahip kadın kısır değildir. Ancak bu yapılar gebe kalma şansını düşürebilir.

6) RAHİM YA DA YUMURTALIKLARLA İLGİLİ AMELİYATLAR:

Rahim ile ilgili olarak gerçekleştirilen miyomların alınması ameliyatı ya da benzeri cerrahi girişimler, rahim içerisinde yapışıklığa yol açabilir. Bu yapışıklıklar da kısırlığa yol açabilir. Yumurtalıklardan birisinin ameliyatla alması hormon seviyelerinin kötüleşmesine ve bu nedenle hamile kalmanın zorlaşmasına neden olabilir. İki yumurtalığın alınması durumunda gebelik mümkün değildir.

7) POLİKİSTİK OVER SENDROMU:

Polikistik over sendromu, gebe kalmayı zorlaştıran bir diğer sebeptir. Bu durumda tedavi sağlanmalı ve gerekli durumlarda tüp bebek tedavisine başvurulmalıdır.

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