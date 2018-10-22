Programda konuşan Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanı Leyla Mollamahmutoğlu, anne ve ölümlerini oransal olarak azaltabilmek için Türkiye genelinde bir eğitim planladıklarını belirterek, "Anne ölümlerini azaltabilecek en önemli etkenlerden birisi, kanama nedeniyle olan anne ölümlerini önlemektir. Kanama nedeniyle olan anne ölümleri, Türkiye'de şu anda yüzde 18'dir. Kadın doğum uzmanlarımıza verilecek eğitimlerle, kanamadan olan anne ölümlerinin yüzde 50 oranında azaltılmasını planlıyoruz." dedi.

- "Kanamaya müdahalede ortak bir dil kullanılmalı"

Türkiye'nin 81 ilindeki farklı eğitim kurumlarından mezun olan kadın doğum uzmanlarının sahaya çıktıklarında birtakım sıkıntılar yaşayabildiklerini ifade eden Mollamahmutoğlu, doğum sonrası ortaya çıkabilecek kanamalara müdahale edecek kadın doğum uzmanlarının aynı dili konuşabilmeleri ve bu konuda standart bir hizmet verebilmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Daire Başkanı Mollamahmutoğlu, kanamaya müdahalenin bir ekip işi olduğunu vurgulayarak, "Ekip oluşamadığı takdirde aynı dil konuşulamazsa burada birtakım aksaklıklar ortaya çıkar. Sağlık Bakanlığımızın bu aksaklıkların üzerine gitmesi neticesinde biz bu faaliyeti başlattık." ifadelerini kullandı.

- "80 kadın doğum uzmanına eğitim verilecek"

Bu uygulama için İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'nın pilot iller olarak belirlendiğini belirten Mollamahmutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki yıl en az 80 uzmanımıza bu konuda eğitim vermeyi arzu ediyoruz. 5 gün sürecek eğitimlerde teorik eğitimlerin yanı sıra pratik eğitimler de verilecek. Doktorlarımız, kendi hastanelerinde de devam edecek. Gönüllü bir ekip belli dönemlerde Şanlıurfa'ya gidecek. Bu eğitime katılmak gönüllülük esasına dayanıyor. Uzmanlarımızın eğitimlere katılmalarını ve bu konuda gönüllü olmalarını istiyoruz. Yüksek riskli gebeliklerin kabul edildiği hastanelerde de eğitim alan hekimlerimizi konuşlandırmak istiyoruz."