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Anne sevgisiyle hayata tutundular

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 11:30 | Son Güncelleme

BİLECİK'te doğuştan engelli iki çocuğuna da büyük fedakarlıkla bakarak hayata tutunmalarını sağlayan Lütfiye Pamukçu'nun çağrıları yetkili kurumlarını harekete geçirdi.

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- BİLECİK'te doğuştan engelli iki çocuğuna da büyük fedakarlıkla bakarak hayata tutunmalarını sağlayan Lütfiye Pamukçu'nun çağrıları yetkili kurumlarını harekete geçirdi. Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, çocukların pusetlerinin karşılayacağını açıklarken İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri eve gelerek çocukları muayene etti. Bilecik'te duruşu ve hareketleri etkileyen fiziksel engellilik ‘Cerebral Palsy’ tanısı ile dünyaya gelen İbrahim (10) ve Zehra (8), anneleri Lütfiye Pamukçu’nun (38) sevgisiyle hayata tutunuyor. Maddi imkanları olmadığı için çocuklarına güçlükle bakabildiğini kaydeden anne Pamukçu, "Her iki çocuğumu da 'Cerebral Palsy' tanısı konuldu ama daha çok genetikten kaynaklı bir hastalık olduğu söyleniyor. Doğuştan engelliler, yürüyemiyorlar, konuşamıyorlar, oturamıyorlar, isteklerini belirtemiyorlar, yemeklerini ancak blenderdan geçirerek mama kıvamına getirip yedirebiliyorum. Dışarıya çıkamıyoruz, hastane işlerimizi çok zor görüyoruz. Zehra 28 kilo, İbrahim 30 kilo, en azından hastane işlerimi kolay görebilmek için iki tane bebek pusetine ihtiyacım var, normal bebek pusetleri artık işimizi görmüyor, bunu alacak durumumuz da yok, yetkililerden bu konuda yardım istiyorum. Engelliler Derneği’ne başvuru yaptım oradan yardım talep ettim, şuanda onlar yardımcı olmaya çalışıyorlar. Sosyal hizmetlerden aldığım maaşla geçinmeye çalışıyorum. İnşallah çok yakın bir zamanda pusetlerimiz gelecek. Çocuklarım temiz hava alabilecekler, ben rahat edeceğim, artık kucağımda hastane hastane, doktor doktor dolaşmaktan kurtulacağım, bunun için Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can’a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. ANNENİN DE DESTEĞE İHTİYACI VAR Bilecik Engelsizim Yaşam ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Halit Altıntaş ise, kendilerinden yardım isteyen anne Lütfiye Pamukçu’ya gerekli tüm desteği vereceklerini söyledi. Çocukların annelerinin büyük ilgisiyle yaşama tutunduklarını anlatan Altıntaş, "Hastaneye veya dışarıya çıktıklarında herhangi bir sıkıntı çekmemelerine yardımcı olacağız. Bunun yanısıra bu ailemizin bebek bezlerine ihtiyaçları da var, onları da inşallah gidereceğiz, bu ailemiz inşallah biraz rahat edecek. Engelli çocuklarımız annelerinin büyük çabasıyla yaşama tutunuyor. Yürüyemiyor ve konuşamıyorlar, her türlü bakımlarını anneleri karşılıyor. Onun da desteğe ihtiyacı var" dedi. PUSETLERİ BAŞKAN ÜSTLENDİ Doğuştan engelli çocukları için yardım talebinde bulunan anne Lütfiye Pamukçu’nun çağrıları devlet kurumlarını da harekete geçirdi. Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, çocukların pusetlerini karşılayacağını açıklarken, Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri eve gelerek çocukları muayene etti. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ise aileyi ziyaret ederek ihtiyaçlarının karşılanacağını ifade etti. Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir ile Bilecik Valisi Bilal Şentürk de anne Pamukçu’ya ulaşarak doğuştan engelli çocuklar için gerekli desteğin verileceğini iletti. Yardımların geleceği haberi anne Lütfiye Pamukçu’yu duygulandırırken, genç kadın gözyaşlarına hakim olamadı.

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