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  4. Anne sinir krizi geçirdi! 'Beni Kurtar' diye mesaj atmış

Anne sinir krizi geçirdi! 'Beni Kurtar' diye mesaj atmış

07.04.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da eski eşi Ümit Sevinç tarafından bıçaklanarak öldürülen 3 çocuk annesi Şükriye Gür, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Gür'ün kuzeni Ümit Akboğa, Şükriye'nin "Teyze, ben Şükran. Bana yardım et. Polisi ara. Ümit beni öldürecek" diye mesaj attığını söylerken sinir krizi geçiren annenin ise “Kuzumu kurtaramadım, yavrum öldü" ağıtları yürekleri yaktı.

Anne sinir krizi geçirdi! 'Beni Kurtar' diye mesaj atmış

Adana'da dün eski eşi Şükriye Gür ile tartışan Ümit Sevinç, mutfaktan aldığı bıçakla Gür'ü öldürdü. Gür, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Gür'ün kuzeni Ümit Akboğa, Şükriye'nin "Teyze, ben Şükran. Bana yardım et. Polisi ara. Ümit beni öldürecek" diye mesaj attığını söylerken sinir krizi geçiren annenin ise “Kuzumu kurtaramadım, yavrum öldü" ağıtları yürekleri yaktı.

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ESKİ EŞİNİ ÖLDÜRDÜ ARDINDAN İNTİHARA KALKIŞTI

Olay, dün sabaha karşı Yüreğir ilçesine bağlı PTT Mahallesi'nde meydana geldi. 16 yıl önce evlenen Ümit Sevinç ve Şükriye Gür, şiddetli geçimsizlik nedeniyle kısa süre önce boşandı. Ümit Sevinç, iddiaya göre, evine gittiği eski eşi ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Sevinç, mutfaktan aldığı bıçakla 3 çocuk annesi Şükriye Gür'ü öldürdü, daha sonra kendi boğazını da keserek intihara kalkıştı. Bağrışma seslerini duyan komşuların ihbarıyla eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Ümit Sevinç ile Şükriye Gür'ü kanlar içinde yatarken buldu. Ekipler, yaptığı kontrolde, Gür'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Şükriye Gür'ün cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Sevinç ise sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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‘BENİ KURTAR’ DİYE MESAJ ATMIŞ

Adli Tıp Kurumu'na gelen Şükriye Gür’ün kuzeni Ümit Akboğa, kuzeninin aile içinde Şükran ismini kullandığını belirterek, saat 04.55’te cep telefonundan annesi Nesibe Akboğa’ya, ‘Teyze, ben Şükran. Bana yardım et. Polisi ara. Ümit beni öldürecek’ mesajını attığını söyledi. Telefonundan mesajı gösteren Akboğa, "O saatte annem uyuduğu için görmemiş. Sabah fark ettiğimizde artık çok geç kalmıştık" ifadesini kullandı.

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SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Şükriye Gür’ün cenazesi bugün Adana’nın Ceyhan ilçesindeki Asri Mezarlığı’na getirildi. Cenaze namazının kılınmasının ardından genç kadının naaşı 1997’de vefat eden babası Ali Gür’ün kabrinin yanına hazırlanan mezar yerine götürüldü.

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ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bu sırada sinir krizi geçiren Şükriye Gür’ün annesi Hürü Gür'ün, gözyaşları içinde, “Kuzumu kurtaramadım, yavrum öldü. Ben öldüm yavrum. Güzel kızım, selvi boylum. Daha 32 yaşındaydın” ağıtları yürekleri burktu.

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Şükriye Gür'ün çocukları Ayşe Melek (15), Ali Baran (12) ve Zehra Su (7) da annelerini son yolculuğuna uğurlarken ayakta durmakta zorlandı. Gür'ün cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Adana
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