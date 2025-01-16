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  4. Anne su samurunun yavruları ile imtihanı kamerada

Anne su samurunun yavruları ile imtihanı kamerada

16.01.2025 17:45
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16.01.2025 17:45
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Tokat'ta bir vatandaşın sabah işe giderken görüntülediği su samuru ailesi izleyenleri gülümsetti.

Tokat'ın Niksar ilçesinde sabah saatlerinde Çanakçı Deresi'nde ilginç bir doğa olayı yaşandı. Özgür Güney isimli vatandaş, işe giderken dere kenarında bir grup hayvan gördü. İlk başta fare olduğunu düşünen Güney, hareketlerini izledikçe bu hayvanların su samuru olduğunu fark etti. Güney, cep telefonuyla su samuru ailesini kaydetmeye başladı.

Anne su samuru ve yavruları dere kenarında keyifli bir şekilde dolaşırken yavrulardan biri suya düştü. Durumu fark eden anne su samuru, hemen suya girerek yavrusunu güvenli bir şekilde dere kenarına çıkarttı. Yavrunun biri ve anne su samuru dere içine tekrar girerek gözden kaybolurken, diğer yavrunun dere kenarında kaldığı anlar izleyenleri gülümsetti.

“ÇANAKÇI DERESİ'NDE İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEYE RASTLADIM”

Özgür Güney, “Normalde doğayı fotoğraflamayı çok seviyorum. Sabah iş yerime giderken Çanakçı Deresi kenarında ilginç bir görüntü fark ettim. Su samurlarını görünce hemen telefonuma sarıldım. Hatta önce fare mi acaba diye tereddüt ettim, ama sonra su samuru olduklarını fark ettim. Kelkit Irmağı'nda daha önce görmüştük ancak Çanakçı Deresi'nde ilk kez böyle bir şeye rastladım. Anne ve yavruların birbirleriyle olan ilişkileri de çok güzeldi” dedi. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Tokat su samuru
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