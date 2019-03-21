AYŞE YILDIZ - Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, "Anne sütünün kesildiği andan itibaren çocuk hastalıklarla yüz yüze kalacaktır. Bizim çocukluk çağında yaptığımız aşılar ömür boyu koruyor. O yüzden anne sütü aşının yerine geçmez." dedi.

Derneğinin, "Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi" için Antalya'ya gelen Azap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok etkili ve hayat kurtaran aşılar olmasına rağmen insanların aşı yaptırmak istemediğini söyledi.

Yanlışların daha çok konuşulduğunu dile getiren Azap, "Aşılar bilimsel ortamlarda hep tartıştığımız konular. Ciddi yan etkisi olmayan ürünlerdir." diye konuştu.

Aşıların içerisinde bulunan çok az miktardaki alüminyum ile civanın yan etkisi bulunmadığını ve vücuttan atıldığını vurgulayan Azap, aşıların son derece güvenli olduğuna dikkati çekti.

Azap, aşı karşıtlarının iddia ettiği bazı önerileri şöyle sıraladı:

"Çocuklar için, 'Aşı olmasın anne sütü alsın.' diyorlar. Evet doğru, anne sütü çocuğu enfeksiyonlardan korur, biz doktorlar, 'Anne sütü bebeğin ilk aşısıdır.' deriz. Ama bir çocuk anne sütüne ne kadar devam edebilir. Beş, on sene devam edemez. Anne sütünün kesildiği andan itibaren çocuk, hastalıklarla yüz yüze kalacaktır. Bizim çocukluk çağında yaptığımız aşılar ömür boyu koruyor. O yüzden anne sütü aşının yerine geçmez."