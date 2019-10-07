HABER

Anne sütü bebeği de anneyi de hastalıklardan koruyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.10.2019 14:27 | Son Güncelleme

İskenderun Gelişim Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.

İskenderun Gelişim Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gözde Kır, bebeklerin ilk altı ay kesinlikle anne sütüyle beslenmesi gerektiğini belirtti.
Uzm. Dr. Gözde Kır, 1-7 Ekim Emzirme Haftası dolayısıyla anne sütünün bebeğe sağladığı faydalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Dr. Kır, “Bebeğin sağlıklı büyümesine ve bağışıklığının artmasına neden olan anne sütünün, alerjik hastalıkların sıklığını azalttığı görülmüştür. Anne sütü içen çocukların zeka düzeyinde artış daha fazladır. Yine anne sütü çocukluk çağı lösemilerini, yüzde 19 oranında azaltır. Emzirmeye başlayamama, sütün yetmediğini düşünme, meme başı sorunları nedeniyle emzirme, maalesef erken sonlandırılmaktadır. Anne sütü tek başına çocuğun besin ögeleri gereksinimini karşılayabilmektedir. Bebeği, onlarca fayda sağlayan anne sütünden mahrum etmemek gerekir. Bebekte ilk hafta kilosunun onda biri kadar kilo kaybı normaldir. Günde 6-8 kez idrar yapması iyi doyduğunu gösterir. Bu nedenle doğumdan sonra ilk hafta içindeki kontrol çok önemlidir. Dolayısıyla doğumdan hemen sonra ilk 6 ay sadece anne sütünü, sonrasında 2 yaşa kadar devam edilmesi çok önemlidir” dedi.

"Emziren anneler hastalıklardan korunuyor"
Emzirmenin, anneye sağladığı faydalar hakkında da bilgi veren Uzm. Dr. Gözde Kır, “İlk 6 ayda sadece ‘Anne Sütü’ vermek, bebek ve anne için çok önemlidir. Anne emzirdiğinde; doğum sonrası kanaması azalır, rahmi küçülür, kilo kaybı kolaylaşır, stresi azalır. Emzirmeye devam edildiği takdirde, annede şeker hastalığı gelişme riski, kalp hastalıkları riski, meme ve yumurtalık kanseri gelişme riski azalır" diye konuştu.

Mucize Doktor'da Ali'den büyük sürpriz!Mucize Doktor'da Ali'den büyük sürpriz!
'Ege Lokmanı'nın 32 ülkeden müşterisi var'Ege Lokmanı'nın 32 ülkeden müşterisi var
Serebral palsiyle mücadele için akademik araştırmalar birimi kurulduSerebral palsiyle mücadele için akademik araştırmalar birimi kuruldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye 'operasyon' yanıtı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye 'operasyon' yanıtı

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

Son hali olay oldu! 'Aleyna Tilki gibi...'

Son hali olay oldu! 'Aleyna Tilki gibi...'

Fatih Terim'den flaş karar

Fatih Terim'den flaş karar

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Erdoğan'dan flaş 'operasyon' açıklaması

Erdoğan'dan flaş 'operasyon' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanlığı'ndan 'sağlık raporu' düzenlemesi! Yürürlüğe girdi

Vatandaşlar dikkat! Bir yıl geçerli olacak

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 3 bin 732 internet sitesine erişim yasağı

Yüzlercesine yasak geliyor

Ayakta stres kırığına dikkat!

Röntgende belli olmuyor! En sık ayakta görülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belli dönemlerde çocuklarda göz taraması yapılacağını açıkladı

81 ile gönderildi! Çocuklar 1'inci sınıfa başlamadan önce...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk üç kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı

Üç kanser ilacı daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 731 milyon lira iyileştirme sağlandı

Bakan duyurdu! 731 milyon liralık iyileştirme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.