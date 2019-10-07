Anne sütü bebeğin en büyük koruyucusu

Anne sütünün, anne ve bebek açısından pek çok faydası bulunuyor. Bu nedenle doğumdan hemen sonra bebeklerin anne sütü ile beslenmesi ve bunun ilk altı ay yalnızca anne sütü ile devam etmesi bebeklerin en büyük koruyucusu.

Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde Emzirme Haftası nedeniyle "Anne Sütü Etkinliği" düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe, Zeytinburnu ilçesindeki anneler ve hastane personeli katıldı.

Anne sütü etkinliğinde, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Serdar Cömert, yaptığı konuşmada, “Anne sütü enfeksiyon açısından çok önemli bir koruyucu” başlığıyla bebekler için anne sütünün öneminin altını çizdi. Bebek hemşiresi Türkan Şimşek ise “En İdeal Besin Anne Sütü” başlığıyla anne sütünün özelliklerine dikkat çekerek anne sütünün vazgeçilmez olduğunu belirtti. Yenidoğan Uzmanı Dr. Gülşen Acar ise “Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Antü Kullanımı” hakkında bilgi verdi.

Doç. Dr. Serdar Cömert, “Anne sütü bebeklerimiz için çok önemli. Anne sütü bebeğin tüm besin ihtiyaçlarını karşılayan eşi benzeri bulunmayan bir besin kaynağı. Normal ve erken doğan tüm bebekler için en ideal besin kaynağı aynı zamanda. Özellikle ilk bir hafta içerisinde bebekler anne sütünü aldıklarında pek çok hastalıktan korunmuş oluyorlar. Yine anne sütü alan bebeklerin çok daha iyi büyüdüklerini, zekâ gelişimlerinin de çok iyi yönde geliştiğini biliyoruz. Anne sütünün içerisinde bulunan çok sayıda antikor ve canlı hücreyi de alıyorlar. Kış ayları da yaklaşırken anne sütü enfeksiyon açısından çok önemli bir koruyucu” ifadelerini kullandı.

Etkinlik sağlık çalışanlarının, anneler ile çektirdikleri fotoğraflarla son buldu.



