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'Anne sütü doğumdan hemen sonra gelmeyebilir, emzirmeye devam edilmeli”

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 10:32 | Son Güncelleme

 KADINn Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr.

'Anne sütü doğumdan hemen sonra gelmeyebilir, emzirmeye devam edilmeli”

İSTANBUL, (DHA)- KADINn Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Burçak Erzik, doğumun ardından zaman geçmesine rağmen süt gelmese bile bebeği emzirmeye devam etmenin önemli olduğuna dikkat çekerek, sezaryen doğumda anne sütünün doğumdan 2 gün sonra akıcı ve verimli hale geldiğini belirtti. Dr. Erzik, nane, maydanoz, adaçayı, sirke ve limon, mısır, nişasta içeren gıdalar ile salamura besinlerin anne sütünü azalttığını, sütü gelmeyen annelerin bu besinlerden kaçınması gerektiğini ifade etti.
Anne sütünün sezaryen ile gerçekleştirilen doğumlarda 2 gün sonra geldiğini ve memeden anne sütünün gelmesinin gecikse bile emzirilmekten vazgeçilmemesi gerektiğini ifade eden Bahçeci Tüp Bebek Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Burçak Erzik, "Sezaryen doğumda anne sütü doğumdan 2 gün sonra akıcı ve verimli hale gelmektedir. Her iki doğum şeklinde de doğumdan sonra yaklaşık 6 saat içinde anne memesinden ağız sütü de denilen kolostrum gelmektedir. Bu süt normal anne sütünden biraz farklıdır. Ama dediğimiz gibi 2 gün sonrasında daha akıcı ve verimli olacaktır. Anne, sütü gelmese de bebeğini emzirmeye mutlaka devam etmeli. Sebepsiz yere de annenin sütü gecikebiliyor. Bebeğin emmesi annenin süt kanallarını uyararak geciken sütün gelmesini sağlayabiliyor. Buna karşın, yapılan tüm müdahalelere rağmen anneden süt hiçbir şekilde gelmezse, yenidoğan bebek bazı özel mamalarla geçici olarak beslenebilir. Olumlu düşünmesi ve bebeğinin emmeyi başaracağını düşünerek kendini motive etmelidir. Eninde sonunda annenin sütü gelecektir" dedi.
'EMZİRMEK İÇİN 4 POZİSYON VAR'
Emzirmede 4 farklı pozisyon olduğunu belirten Dr. Erzik, bunların beşik pozisyonu, çapraz beşik pozisyonu, yan yatış pozisyonu ve koltuk altı pozisyonu olmak üzere 4 farklı yatış pozisyonu olduğunu söyledi.
‘EGZERSİZLERLE FİZYOLOJİK YAPI DÜZELTİLEBİLİR’
Göğüs ucunun fizyolojik yapısı nedeniyle zorlanan bebeklerde emzirme için de bazı egzersizler olduğunu ifade eden Dr. Erzik şunları söyledi: "Hoffman egzersizinde meme ucu iki elin başparmaklarıyla yanlardan tutulmak suretiyle iki tarafa doğru gerdirilir. Aynı germe hareketi ise başparmaklar meme ucunun üst ve altına doğru koymak suretiyle tekrarlanır. Böylece meme ucu dışarı çıkmaya başlar. Germe egzersizinde ise meme başını işaret ve başparmak arasına alarak dışarı doğru çekilmeli aynı uygulama ile meme ucu yuvarlamaya çalışılmalıdır. Günde birkaç kez bu uygulama yapılması ile meme başını dışarı çıkarılması sağlanabilmektedir."
Dr. Erzik, sütün sürekliliği ve bebeğin sağlıklı beslenmesi için şu önerilerde bulundu: “Her emzirmede mümkünse iki meme verilmeli. Eğer bebek bir meme ile beslenmiş ise, bir sonraki emzirmede diğer meme verilmelidir. Bu arada emzirme sonrası kalan sütün sağılması uygundur. İki meme verilmişse bir sonraki öğüne son verilen taraftan başlanmalıdır. Birçok bebek, tek memeyi 5-10 dakika emmekle doyar ve uyur. Bazı bebekler ise 20-30 dakikadan önce memeyi bırakmazlar.”
'NANE, LİMON, MISIR, NİŞASTA SÜTÜ AZALTIYOR'
Dr. Burçak Erzik, sütü arttıran ve azaltan besinleri de şöyle sıralayarak anne adaylarını uyardı: "Ispanak, dereotu, rezene, çemen otu, baklagiller, kuruyemiş çeşitleri, arttıran besinlerin başında gelmektedir. Nane, maydanoz, adaçayı, sirke ve limon, mısır, nişasta içeren gıdalar, salamura besinler, sigara ve alkol ise azaltan besinlerdendir. Süt üretimini etkileyen faktörler ise stres, yorgunluk ve halsizlik, annenin hastalanması, grip olması gibi sorunlar, seyrek emzirme, doğum kontrol hapları, annenin doğum yapmadan önce sigara alışkanlığı olması."

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