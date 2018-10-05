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Anne sütü içeriğinde neler vardır? Anne sütü önemi nedir? Anne sütünün kalitesini artıran besinler nelerdir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.10.2018 11:31 | Son Güncelleme

Anne sütünün bebek gelişimde en önemli besin kaynağı olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Ancak anne sütünün niçin bu denli önemli olduğu pek çok kişi tarafından bilinmez. Bu noktada anne sütünün içeriğine bakılarak anne sütünün önemi anlaşılabilir. Bebeğin gelişim evrelerine göre değiştiği bilinen anne sütünü artıran besinler tüketmesi bu dönemde annenin en çok dikkat etmesi gereken noktalar içinde yer alır. İşte anne sütü ile ilgili bilinmeyenler...

Anne sütü içeriğinde neler vardır? Anne sütü önemi nedir? Anne sütünün kalitesini artıran besinler nelerdir?

Doğumla birlikte bir mucize dünyaya gelirken diğer bir mucize annenin bedeninde hayat bulmaya başlıyor. Bebeğin gelişimi için çok şey ifade eden anne sütü, annenin memesinden bebeğe hayat veriyor. Avrasya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ersin Sarı, 1-7 Ekim Emzirme Haftası vesilesiyle anne sütünün bilinmeyenlerini anlatıyor.

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ANNE SÜTÜ NEDEN ÖZELDİR?

Anne sütü, bebeğin besin ihtiyaçlarını eksiksiz olarak gidermek ve bebeği olası enfeksiyonlara karşı korumak için sunulmuş mucizevi bir besindir. Anne sütündeki besin maddelerinin dengesi en ideal ölçülerdedir ve gelişimini henüz tamamlamamış bebeklerin vücut sistemleri için en uygun formdadır. İçeriğindeki besin değerlerinin bebek için ideal ölçülerde olması nedeniyle mucize olarak adlandırabileceğimiz anne sütü, bebeğin beyin hücrelerinin büyümesini sağlayan ve sinir sistemi gelişimini hızlandıran besinler açısından da oldukça zengindir.

DEĞİŞEN İHTİYAÇLARA GÖRE KENDİSİ DE DEĞİŞİR

Anne sütünde inek sütünde bulunmayan ve hiçbir laboratuvarda üretilmesi mümkün olmayan 100'den fazla bileşen bulunmaktadır. Üstelik formül mamalardan farklı olarak, anne sütünün içeriği, bebeğin sürekli değişen ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli değişmekte ve yenilenmektedir. Örneğin; prematüre bir bebek için olan anne sütü bileşimi, zamanında doğan bir bebek için olandan farklılıklar gösterir.

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NEDEN İNEK SÜTÜ DEĞİL DE ANNE SÜTÜ?

Anne sütü içeriği itibariyle çok önemli bir protein kaynağıdır. Anne sütünde yer alan protein ve mineraller hem sindirim açısından çok daha kolaydır hem de enfeksiyonlara karşı bebek için bir koruma kalkanı oluşturur. Bunun yanı sıra anne sütünde bulunan demir ve çinkonun emilimi inek sütüyle karşılaştırıldığında 5 kat daha kolaydır. Ayrıca bebeğin beyin gelişimi için şart olan yağ asitleri inek sütüne göre tam 8 kat daha fazladır.

ANNE SÜTÜ SADECE BEBEK İÇİN DEĞİL ANNE İÇİN DE YARARLIDIR

Anne sütü ile beslenen bebeklerin çok daha sağlıklı olduğu bir gerçektir. Özellikle anne sütü içeriğinde yer alan protein ve mineraller bebeği hastalıklara, alerjenlere, ishal ve solunum yolu enfeksiyonlarına karşı korur. Bunun yanı sıra emzirmek anne içinde önemli avantajlar sunuyor. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, emziren annelerde meme kanseri, yumurtalık kanseri, osteoporoz ve kansızlık daha az görülüyor.

PEKİ SÜTÜN KALİTESİNİ ARTTIRMAK İÇİN NE YAPILMALI?

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Anne bol bol su içmeli,

Bitki çayları dozunda tüketilmeli,

Malt içeren besinler tüketilmeli,

Günün yorgunluğunu alacak ılık bir duşa her zaman şans verilmeli,

Olabildiğince stresli ortamlardan uzak durulmalı,

Anne, mümkün olduğunca dinlenmeli.


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