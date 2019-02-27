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Anne sütü ile beslenmek her bebeğin hakkı

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.02.2019 12:02 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde anne sütünün önemi anlatıldı.İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Bebek Dostu Sağlık Sağlık Kuruluşları Eğitimi’, İnegöl Belediyesi Sani Konukoğlu Konferans Salonu’nda düzenlendi.

Anne sütü ile beslenmek her bebeğin hakkı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde anne sütünün önemi anlatıldı.
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Bebek Dostu Sağlık Sağlık Kuruluşları Eğitimi’, İnegöl Belediyesi Sani Konukoğlu Konferans Salonu’nda düzenlendi. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Bölüm Başkanı Gaye Akpınar, “Anne sütü ile beslenmek her bebeğin en doğal hakkıdır. Hatta kul hakkıdır. Bunu özellikle belirmek istiyorum” dedi.
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Esma Kusan, “Ülkemizde her yıl 1,5 milyon gebelik oluşuyor. Yaklaşık 1,3 milyon bebek doğuyor. Uzun süredir İnegöl Devlet Hastanesi bizim göz bebeğimiz. Bebek dostu ilk hastanemiz. Bursa altın bebek il seçildi” diye konuştu.
İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Gülhan Şahin, “Projeye öyle güzel bir isim konmuş ki şu anda sanki ben projenin hepsini biliyormuş gibi oldum. Bebek için anne sütü olmazsa olmazdır. İşini gücünü bırakacaksın, çocuğunu doyuracaksın. Anne sütünü sık sık çocuğa vereceksin. Anne sütüne çok önem verildiği dönemlerde doğduğum ben de sağlığımı ona borçluyum” dedi.
İnegöl Sağlıklı Hayat Merkezi Müdürü Sema İdil, “Tüm çağlarda ve devirlerde anne sütünün değeri her zaman kabul edilmiştir. Her annenin sütü kendine ve bebeğine özeldir. Emzirmek bebek ve anne arasındaki ilişkiyi güçlendirir. Ayrıca devlet ve ailenin ekonomisine de katkı sağlıyor. Hem bedava hem de en yararlı besin” dedi.

Anne sütü ile beslenmek her bebeğin hakkı

Anne sütü ile beslenmek her bebeğin hakkı

Anne sütü ile beslenmek her bebeğin hakkı

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