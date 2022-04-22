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Anne sütü kadar faydalı, ömrü uzattığı ispatlandı... Zeytinyağı diye zehir tüketmeyin!

22.04.2022 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya çapında en faydalı yağ olduğu, ömrü uzattığı bilimsel olarak ispatlanmış olan zeytinyağı, tarih boyunca her zaman önemli yerini korumuştur. Sadece yemek olarak değil, vücuda sürerek de birçok faydası olan zeytinyağının da bir son kullanma tarihi var. Bozuk zeytinyağı sağlığımıza büyük zarar veriyor. Zeytinyağı satın almadan önce dikkat etmeniz bazı önemli kısımlar var. Bozuk zeytinyağını anlamak bazı yöntemlerle mümkündür.

Anne sütü kadar faydalı, ömrü uzattığı ispatlandı... Zeytinyağı diye zehir tüketmeyin!

Zeytinyağı en faydalı besinlerden biridir. Zeytinyağı sofralarımızdan hiç eksik olmaz. Salatalarda kullandığımız bu harika yağ aynı zamanda çok sayıda yemeğin baş malzemesidir. Anne sütü kadar faydalı olduğu hatta ömrü uzattığı bilimsel olarak ispatlanan zeytinyağı, tarih boyunca kıymet görmüştür.

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Ancak bazı durumlarda zeytinyağı tehlikeli hale dönüşebilmektedir. Bozulmaz sanılan zeytinyağı zamanla bozulabilmektedir. İyi muhafaza edilmemişse bozulan zeytinyağı zararlı hale dönüşebilmekte ve besinlere faydadan çok zarar vermektedir.

ZEYTİNYAĞININ BOZULDUĞUNU NASIL ANLARSINIZ?

Bozuk bir zeytinyağını anlamak için ilk olarak zeytinyağını bir fincana dökün, kokusunda bir ağırlık varsa tat testi yapmak gerekir. Bazı yağlar cinsine göre küçük miktarlarda ağırlık taşıyabilir. O nedenle tat testini mutlaka yapın. Bir tatlı kaşığı yağı ağzınıza alın ama yutmayın. Ağzınızın içinde gezdirdikten sonra yağı tükürün. Eğer ağzınızda kötü bir tat kaldıysa o zaman zeytinyağınız bozulmuş demektir.

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Zeytinyağının görüntüsü ve kokusu bozuk olup olmadığı, tazeliği ve saflığı hakkında bilgi edinmemizi sağlar. Koklama işlemini bir bardağa döküp yaparsanız, şişedekinden daha yoğun bir şekilde ayırt edebilirsiniz.

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Koklama sırasında klasik zeytinyağı kokusu dışında boya kokusuna benzer bir koku alınıyorsa, zeytinyağı bozulmaya yüz tutmuş demektir. Zeytinyağı açıldığından itibaren bu boya kokusu alındıysa, içerisine farklı yağların karıştırıldığı veya soğuk sıkım olmadığı düşünülür.

ZEYTİNYAĞI NASIL KORUNUR?

Zeytinyağınızın bozulmaması için karanlık bir ortamda mümkünse teneke kutuda saklamalısınız. Zeytinyağı ışık ve sıcaklık gördüğünde yavaş yavaş bozulmaya başlar. O yüzden serin, kuru ve karanlık bir ortam tercih edin.

BOZUK ZEYTİNYAĞI ZEHİRLER Mİ?

Genellikle sızma zeytinyağına hasattan 2 yıl sonraya kadar raf ömrü verilir. Zeytinyağı bekledikçe tadında değişiklikler meydana gelebilir ama kişiyi zehirlemez.


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