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'Anne sütü virüsü engelleyebilir'

DÜNYA HABERLERİ  | 24.08.2020 16:27 | Son Güncelleme

Hollandalı bilim insanları, anne sütünde koronavirüsü (Covid-19) engelleyebilecek miktarda antikor bulunduğunu duyurdu.

'Anne sütü virüsü engelleyebilir'

Araştırma sonuçlarına göre, anne sütünün henüz aşısı tam anlamıyla etkili aşısı bulunmayan virüse karşı etkili olabileceği tahmin ediliyor.

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bulunan Academic Medical Center ve Emma Çocuk Hastanesi ortaklığı ile yapılan araştırmada, anne sütünün koronavirüsü engelleyebilecek miktarda antikor barındırdığı ortaya çıktı. Dünya genelinde 813 binden fazla insanın yaşamını yitirmesine, 23 milyondan fazla insanın da hastalanmasına neden olan koronavirüse karşı anne sütünün etkili olabileceği ifade ediliyor. Özellikle risk grubundaki kişiler için anne sütünün salgında vakaların yükselmesiyle geleceği tahmin edilen ikinci dalgada koruyucu olabileceği duyuruldu.

KORONAVİRÜSTEN İYİLEŞMİŞ 30 KADININ SÜTÜ DENENDİ

Hollandalı uzmanlar, daha önce koronavirüse yakalanan ve iyileşen 30 kadının sütü üzerinde yaptıkları deneylerde, 30 kadının sütünün de koronavirüsü engelleyecek güçte antikor miktarına sahip olduğunu ortaya çıkardı. Öte yandan, anne sütündeki antikorların pastörizasyonla yok olmadığı; böylelikle ısıtılıp, daha sonra dondurulduktan sonra antikorları yok etmeden başkalarına ulaştırılabileceği ifade ediliyor.

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