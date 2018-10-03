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"Anne sütü yaşam boyu kronik hastalık riskini azaltıyor"

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.10.2018 14:05 | Son Güncelleme

Samsun'da Emzirme Haftası etkinlikleri kapsamında yeni doğum yapan anneler ile anne adaylarına, bebeklerin sağlıklı gelişiminde anne sütünün önemi anlatıldı - İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç: - "Bebeklere anne sütü verilmesi, yaşam boyu kronik hastalıkların görülme riskini azaltmaktadır"

Samsun Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, "Bebeklere anne sütü verilmesi, yaşam boyu kronik hastalıkların görülme riskini azaltmaktadır." dedi.

İl Sağlık Müdürlüğünce hizmet binası önünde düzenlenen "Emzirme Haftası" etkinlikleri kapsamında, yeni doğum yapan anneler ile anne adaylarına bebeklerin gelişimi ve hastalıkların görülme riskinin azaltılması için 2 yaşına kadar anne sütü verilmesi konusunda bilgi verildi.

Oruç, burada yaptığı konuşmada, anne sütüyle beslenmenin sağlığa olumlu etkilerinin sadece verildiği süreyle kısıtlı olmadığını söyledi.

Anne sütüyle uzun süre beslenen çocuğun büyüme ve gelişiminin standartlara daha uygun olduğunun görüldüğünü vurgulayan Oruç, "Bebeklere anne sütü verilmesi, yaşam boyu kronik hastalıkların görülme riskini azaltmaktadır. Ayrıca ishal, solunum yolu enfeksiyonları, kötü ve yetersiz beslenme sorunlarının görülmesine de engelleyici etki yapıyor." diye konuştu.

Araştırmaların anne sütünün zeka puanı üzerine belirgin ölçüde etki yaptığını gösterdiğine de işaret eden Oruç, "Emzirmenin bebeğin ve annenin güven, huzur ve ruhsal gelişimi üzerine olumlu etkisi de düşünüldüğünde bugüne ve geleceğe yatırım olarak görülmelidir." ifadesini kullandı.

Yeni doğan bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütü, sonrasında uygun tamamlayıcı besinlerle 2 yaş ve ötesine kadar beslenmesi gerektiğinin altını çizen Oruç, şunları kaydetti:

"Teknolojinin bugün ulaştığı noktada bile anne sütüne eş değer bir besin maddesi üretebilmek mümkün olmamıştır. Çünkü anne sütü bebeğin ihtiyacına göre değişen, bağışıklık maddelerini içeren canlı bir sıvıdır. Farklı beslenme formülleri ancak anne sütüyle beslenmenin imkansız olduğu durumlarda gündeme gelebilir. Bunlar teknolojinin olanakları kullanılarak inek sütü ve soya esas maddesiyle bazı eklemeler yapılarak anne sütüne benzetilmeye çalışılmış ürünlerdir. İçeriği ve bebeğin vücudundaki etkileri keşfedildikçe anne sütünün üstünlüğü benimsenmiş, mamaların içerikleri bu doğrultuda geliştirilmeye çalışılmıştır. İnsanlığın varoluşundan beri anne sütünün bu üstünlüğü devam etmektedir."

Etkinlik sonunda anaokulu öğrencilerine süt dağıtılırken, anne ve anne adaylarına anne sütünün önemini anlatan broşürler verildi.

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anne sütü Samsun Samsun Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç

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