"Anne sütü yaşam boyu kronik hastalık riskini azaltıyor"

Samsun Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, "Bebeklere anne sütü verilmesi, yaşam boyu kronik hastalıkların görülme riskini azaltmaktadır." dedi.

İl Sağlık Müdürlüğünce hizmet binası önünde düzenlenen "Emzirme Haftası" etkinlikleri kapsamında, yeni doğum yapan anneler ile anne adaylarına bebeklerin gelişimi ve hastalıkların görülme riskinin azaltılması için 2 yaşına kadar anne sütü verilmesi konusunda bilgi verildi.

Oruç, burada yaptığı konuşmada, anne sütüyle beslenmenin sağlığa olumlu etkilerinin sadece verildiği süreyle kısıtlı olmadığını söyledi.

Anne sütüyle uzun süre beslenen çocuğun büyüme ve gelişiminin standartlara daha uygun olduğunun görüldüğünü vurgulayan Oruç, "Bebeklere anne sütü verilmesi, yaşam boyu kronik hastalıkların görülme riskini azaltmaktadır. Ayrıca ishal, solunum yolu enfeksiyonları, kötü ve yetersiz beslenme sorunlarının görülmesine de engelleyici etki yapıyor." diye konuştu.

Araştırmaların anne sütünün zeka puanı üzerine belirgin ölçüde etki yaptığını gösterdiğine de işaret eden Oruç, "Emzirmenin bebeğin ve annenin güven, huzur ve ruhsal gelişimi üzerine olumlu etkisi de düşünüldüğünde bugüne ve geleceğe yatırım olarak görülmelidir." ifadesini kullandı.