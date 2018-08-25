ANNE SÜTÜNDEN SONRA EN FAYDALI BESİN DERİK İNCİRİNİN HASADI BAŞLADI Haber-Kamera Emrullah KARAKAŞDERİK,(Mardin),(DHA)MARDİN'in Derik ilçesinde, anne sütünden sonra özellikle çocuklar için en faydalı besin olduğuna inanılan incirin hasadına başlandı. 9 ayrı çeşidinin yetiştiği Derik'te üretici bahçesinde 4 liraya sattığı incirler, manav ve işporta tezgahlarında 5 ile 6 liraya satılıyor. Hasat mevsiminin başlaması ile birlikte Derik ilçesinin ünlü 9 çeşit inciri, tezgahlarda yerini almaya başladı. Anne sütünden sonra en faydalı besin olduğuna inanılan incirler, araçlar yada yük hayvanları sırtında ilçe merkezindeki eski sebze haline getirilerek tezgahlarda satılıyor. Yıllardır kaybolmayan ve gelenek haline gelen yerli incir, özel hazırlanan karton kutulara konara, Mardin, Diyarbakır başta olmak üzere Türkiye'deki bir çok şehire gönderiliyor. Asmalı, sarı, mavi, dede, tef, dağlık, kirli, sıncari ve siyah adlı çeşitleriyle bilinen Derik'in ünlü incir üreticilerinden İzettin Ekinci, geçen sene oranla bu yılki fiyatların çok düşük olduğunu söyledi. Verimin istenilen seviyede olmadığını belirten Ekinci, Bu seneki verim, geçen seneye oranla daha az oldu. Bu seneki incir hastalıklı oldu. Hem Mahsulümüzü çoğunlukla Derik'te satamıyoruz. Başka il ve ilçelere götürüyoruz. Bu durumda maddi olarak kayıbımız oluyor. Hastalığın gelecek yıl olmaması için yetkililerden yardım bekliyoruz. En kaliteli, en pahalı incir çeşitlerimizden asmalı incirin kilosunu 4 liraya satabiliyoruz. Diğer çeşileri de, 75 kuruş ile 1 lira arasında ancak satabiliyoruz. Komisyoncular, aldıkları ürünleri pazarda daha fazlasına satıyor dedi. İncir üreticilerinden 75 yaşındaki Osman Ekinci de, daha az kaliteli olan incirleri kiraladıkları araçla Diyarbakır'a götürüp satttığını ifade ederek, Ucuz incir, zaten az paraya satıyoruz. Araç parasını çıkardığımızda bize çok fazla bir şey kalmıyor. Hasat bu yıl beklediğimizin altında oldu. Umarım gelecek yıl çok daha iyi ürün elde ederiz diye konuştu.

