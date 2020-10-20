Anne sütüne en yakın besin! Vitamin eksikliğini gideriyor, genç kalmayı sağlıyor

Mikrobiyolog Öğr. Gör. Dr. İpek Ada Alver, süt ve kefir tohumlarının mayalanması sonucu bazı yararlı bakteri ve maya türlerinin meydana gelmesiyle oluşan kefirin, kalp-damar ve mide-bağırsak sağlığına faydaları ve kanser oluşumunu engellemesinin yanında immun (bağışıklık) sistemi güçlendirmesi bakımından çok önemli olduğunu vurguladı. Dr. İpek Ada Alver, “B1, B12 ve K2 vitamini, kalsiyum, magnezyum, biotin, folik asit, amino asitler bakımından zengin olan kefir, özellikle bağırsaktaki yararlı bakterilerin artışına neden olarak bu bakterilerin vücuda dışarıdan giren ya da vücutta oluşan mikroorganizma ve tümör hücreleri gibi yabancı maddelerle savaşmasına yardımcı olur dolayısı ile bağışıklık sistemini güçlendirmektedir” dedi.

ANNE SÜTÜNE EN YAKIN BESİN

Kefirin, bağışıklık sistemini yüksek oranda güçlendirici ve pek çok hastalıktan koruyucu faktörleri içeren anne sütüne yakın bir besin olduğunu belirten Mikrobiyolog Dr. İpek Ada Alver, şu bilgileri paylaştı: “Özellikle doğumdan sonra ilk yarım saat içerisinde yüksek oranda immunoglobulinleri içeren ilk süt dediğimiz kolostrum süt verilen ve mümkünse 2 yaşına kadar emzirilen bebeklerde ilerleyen yaşlarda hastalığa yakalanma oranında azalmalar görmekteyiz. Anne sütünün içeriğinde; karbonhidrat, protein ve yağ gibi besleyici faktörlerin yanında, B6, B12, C, D, E, K, folat vitaminleri başta olmak üzere pek çok vitamin, sodyum, potasyum, çinko, demir, magnezyum gibi mineraller bulunmakta ve vücudun ihtiyacı olan tüm bileşenleri içermektedir. Kefirin içeriğinde de benzer yapılar olduğundan, çeşitli nedenlerden dolayı anne sütü alamayan çocuklarda muhakkak anne sütüne eşdeğer olan ev yapımı kefir tüketilmelidir. Aynı zamanda kefirde laktoz oranı düşük olduğu için laktoz intoleransı olan bireylerde de güvenle kullanılabilmektedir.”