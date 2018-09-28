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Anne sütünün faydaları saymakla bitmiyor!

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.09.2018 15:53 | Son Güncelleme

Faydaları saymakla bitmeyen anne sütü tüketimi zor olsa da bebek gelişimi ve bebek sağlığı için olmazsa olmaz. Son dönemlerde çalışan anne sayısı artınca bebekler anne sütü sağma makinesi yardımıyla saklanan anne sütü ile bazen de yaş aralıklarına göre hazırlanan mamalarla besleniyor. Ancak uzmanlar anne sütü tüketiminin önemine vurgu yapmadan edemiyor.

Anne sütünün faydaları saymakla bitmiyor!

Anne sütü içerdiği protein, karbonhidrat, yağ, vitamin, mineral ve bağışıklık sistemi koruyucu içerikleri sayesinde bebeğin tüm ihtiyaçlarını karşılayan bir doğa mucizesi. Üstelik bebek emmeye başlar başlamaz bir rahatlık ve güven duygusu hissediyor. Uzmanlar da her fırsatta, sayısız faydaları nedeniyle bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenmeleri gerektiğine dikkat çekiyorlar. Dünya Sağlık Örgütü; 6. aydan sonra da ek besinlerle birlikte anne sütünün 2 yaşına kadar devam edilmesini öneriyor. Peki anne sütünün bebeğe sağladığı mucizevi yararlar neler? Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Meryem Necafi, ‘1-7 Ekim Emzirme Haftası’nda anne sütünün yaşamsal öneme sahip 8 faydasını anlattı, önemli bilgiler verdi.

ENFEKSİYONLARA DUR DİYOR

Anne sütü birçok mikroorganizmaya karşı öldürücü etkiye sahip. İçerdiği özel enzimler sayesinde doğal bağışıklık oluşturarak bebeği hastalıklardan koruyor. Özellikle ishal, üst solunum yolu enfeksiyonu ve idrar yolu enfeksiyonu anne sütü alan bebeklerde daha az görülüyor.

IQ PUANLARI DAHA YÜKSEK OLUYOR

Anne sütünde bebeğin beyin, retina ve merkezi sinir sisteminin gelişimi için yaşamsal önem taşıyan maddelerin yanı sıra büyüme faktörleri ve hormonlar da bulunuyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Meryem Necafi anne sütünün içerdiği büyüme faktörleri sebebiyle beyin gelişimini etkilediğine dikkat çekerek, “Bazı çalışmalarda anne sütünün IQ puanlarını olumlu etkilediği görülmüş” diyor.

DİYABET RİSKİNİ AZALTIYOR

Anne sütü bebeklerin daha iyi beslenme alışkanlığı edinmelerini sağlıyor. Daha az insülin (acıktıran, yağları depo eden hormon) ve daha fazla leptin (iştahı kapatan, yağları yakan hormon) içerdiği için de bebeğin aşırı kilo almasını önlüyor. Bu sayede sonraki yıllarda diyabet gelişme riskini azaltıyor.

ALERJİK HASTALIKLARDAN KORUYOR

İlk günlerde gelen anne sütüne “kolostrum” deniyor. Bu sütte yararlı bakteriler olgun sütten daha fazla oluyor. Bebeğin bağırsağının yararlı bakterilerle kaplanmasını sağlıyor. Bu sayede alerji yapabilecek maddelerin emilimi engelleniyor. Dolayısıyla egzama ve astım gibi alerjik hastalıkları önlüyor.

KALP HASTALIKLARI RİSKİNİ DÜŞÜRÜYOR

Ozmolaritesi düşük olan anne sütü böbreklerde daha az yük oluşturuyor. Bu sayede hipertansiyon ve buna bağlı kalp damar hastalığı gelişme riski anne sütüyle beslenen bebeklerde daha düşük oluyor.

OBEZİTEYİ ÖNLÜYOR

Anne sütünün içeriği emzirmenin başlangıcında ve sonunda farklılık gösteriyor. Önsüt diye adlandırılan başlangıçtaki süt proteinden zengin oluyor. Son sütte ise yağ oranı daha yüksek olduğu için tokluk hissi yaratıyor, bu da obeziteyi önlüyor. Ayrıca prematüre bebeklerde sütün içeriği protein, yağ ve kalsiyumdan zengin oluyor. Bu sayede prematüre bebeklerin yeterli kilo almalarını sağlıyor.

DİŞ VE DİŞETLERİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Anne sütü, içerdiği protein ve kalsiyum sayesinde diş ve diş etlerinin gelişebilecek hastalıklara karşı daha dirençli olmalarını sağlıyor. Anne sütündeki kalsiyum emilim oranı yüksek miktarda olduğu için diş çürüklerini önleme konusunda da büyük bir etkiye sahip.

HAZIMSIZLIĞA BAĞLI SORUNLARI ENGELLİYOR

Anne sütü bebeğin ihtiyacına uygun protein, karbonhidrat, yağ, demir ve diğer besin öğeleri içermesi sayesinde kolay sindiriliyor. Bu nedenle kabızlık, ishal ve kolik ağrıları anne sütüyle beslenen bebeklerde daha az görülüyor.

EMZİRMENİN ANNEYE FAYDASI

1. Emzirme, anne ve bebek arasında ilk etapta yakın bir bağın kurulması için önemli.

2. Anne sütü ideal sıcaklıkta, hazır halde bulunur ve herhangi bir sterilizasyon gerektirmez.

3. Emziren anneler günlük ortalama 500 kalori daha fazla harcarlar. Dolayısıyla, emzirmeyen annelere göre daha kolay zayıflayabilirler.

4. Sevgi hormonu olan oksitosin salgılanmasını tetikler ve rahmin küçülmesini sağlar.

5. Düzenli emziren annenin adetinin başlaması gecikir. Dolayısıyla vücutta demir depolanır.

6. Yumurtalık ve rahim kanseri riskini azaltır.

7. Menopoz öncesinde meme kanseri riskini azaltır.

8. Kemikleri güçlendirerek, yaşamın ileri döneminde kemik kırığı ve kemik erimesi riskini azaltır.

9. Uzun dönemde Tip 2 diyabet riskini düşürür.

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