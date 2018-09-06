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Anne tavuk yavrularını yağmurdan işte böyle korudu

DÜNYA HABERLERİ  | 06.09.2018 14:35 | Son Güncelleme

Hindistan'da yavrularını yağmurdan koruyan anne tavuk, sosyal medyada fenomen oldu. Tavuğun çok konuşulan o fotoğrafı Hindistan'da çekildi.

Anne tavuk yavrularını yağmurdan işte böyle korudu

Yavrularını yağan yağmurdan korumak için kanatlarının altına alan anne tavuk, sosyal medyanın ilgi odağı haline geldi.

Hindistan’ın Visakhapatnam kentinde çekilen bir videoda, anne tavuğun yavrularını yağan sağanak yağmurdan korumak için vücudunu ve kanatlarını siper ettiği görülüyor. Video kısa sürede içerisinde sosyal medyada yayılırken, anne tavuk hakkında birçok yorum yapıldı.

layın yerel bir balık pazarında gerçekleştiğini belirten videoyu çeken kişi, ” Ağır yağış altında, doğanın kendi akışı içindeki anne sevgisine tanık olduk” yorumunda bulundu.

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