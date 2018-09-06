Anne tavuk yavrularını yağmurdan işte böyle korudu

Yavrularını yağan yağmurdan korumak için kanatlarının altına alan anne tavuk, sosyal medyanın ilgi odağı haline geldi.
Hindistan’ın Visakhapatnam kentinde çekilen bir videoda, anne tavuğun yavrularını yağan sağanak yağmurdan korumak için vücudunu ve kanatlarını siper ettiği görülüyor. Video kısa sürede içerisinde sosyal medyada yayılırken, anne tavuk hakkında birçok yorum yapıldı.
layın yerel bir balık pazarında gerçekleştiğini belirten videoyu çeken kişi, ” Ağır yağış altında, doğanın kendi akışı içindeki anne sevgisine tanık olduk” yorumunda bulundu.
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Musa Çetiner öldürüldü
Hatay'da askeri hareketlilik devam ediyor
Fransa'dan kritik İdlib açıklaması: Vurmaya hazırız
Esad İdlib'i yeniden ateş altına aldı
Kapkaççı telefonu beğenmeyip geri verdi!
Ertuğrul Özkök'ten korkutan uyarı: 50 binden fazla silahlı cihatçı...
CHP'li Pekşen'den 'sahte oy' iddiası: 7 gün geçti rapora ulaşmayı başaramadım
Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi
Çocukken cinsel istismara uğradığını hatırlayınca intihar girişiminde bulunan kadının öyküsü
Binlerce öğretmeni ilgilendiren haber!
Okuyucu Yorumları 0 yorum