HABER

Anne terliğinin yerini tekno yasaklar aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 09:51 | Son Güncelleme

ANNELERİN çocuklara uyguladığı cezalandırma yöntemleri arasında, cep telefonuna el koyma, interneti yasaklama ve azarlama ilk üç sıraya yükseldi.  Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.

Anne terliğinin yerini tekno yasaklar aldı

İSTANBUL, (DHA) - ANNELERİN çocuklara uyguladığı cezalandırma yöntemleri arasında, cep telefonuna el koyma, interneti yasaklama ve azarlama ilk üç sıraya yükseldi.

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, Türkiye’de aile içinde çocuklara yönelik cezaların teknolojinin de etkisiyle değişime uğradığını söyledi.

Prof. Dr. Koçkar, çalışma grubunda yer aldığı Türk Aile Yapısı (TAYA) İleri İstatistik Araştırması 2018 sonuçlarına göre, bir önceki araştırmada annelerin çocuklara uyguladığı cezalandırma yöntemleri arasında ilk üç sırayı harçlığını kesme, arkadaşlarıyla görüşmesini yasaklama ve odaya kapatmanın aldığının görüldüğünü, iki araştırma arasında geçen beş yılda, annelerin çocuklarına yaygın şekilde uyguladığı ceza türlerinin büyük bir değişim geçirdiğini ifade etti.

İNTERNETİ AZALTMAK TERLİKTEN ETKİLİ

Prof. Dr. Koçkar, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından koordine edilen 2018 TAYA İleri İstatistik Araştırması’nda, ailelerin çocuklarına terlik fırlatma, çimdikleme gibi fiziksel şiddet türleri ile azarlama, bağırma gibi psikolojik şiddet türlerinde anlamlı düzeyde azalmalar görüldüğünü belirtti. Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar’ın verdiği bilgiye göre, yapılan araştırmalardan çıkan bir başka sonuç da bir cezalandırma yöntemi olarak çocuklara yönelik fiziksel ve psikolojik baskının yerini giderek daha çok teknoloji kısıtlamasının alması. Prof. Dr. Koçkar, “İnterneti kısıtlama, cep telefonunu elinden alma gibi kısıtlamalar tercih ediliyor. Buradan da anlaşılıyor ki, anne babalara göre, bu tür yöntemlerin çocuklar üzerindeki caydırıcı etkisi, terlik fırlatma, odaya kapatma, arkadaşlarıyla görüştürmeme gibi geleneksel cezalandırma yöntemlerinden daha etkili. Ancak çocuğa ceza vermek, çocuğun görev ve sorumluluklarını bilen yetkin bir kişi olmasını desteklemiyor. Bunun yerine, anne-baba-çocuk arasında olumlu bir ilişkinin kurularak, çocuğun mantık ve muhakeme yürütebilen bir insan olması için desteklenmesi gerekiyor” diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

Fotoğrafçı küçük objeleri makro lens ile çekti! Bakın ortaya ne çıktı Fotoğrafçı küçük objeleri makro lens ile çekti! Bakın ortaya ne çıktı
Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu başladıUluslararası Orta Doğu Sempozyumu başladı
Hamileler bu okulu çok sevdiHamileler bu okulu çok sevdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da sürpriz görüşme!

Ankara'da sürpriz görüşme!

Büyükçekmece'de neler oluyor?

Büyükçekmece'de neler oluyor?

F.Bahçe'den 2. Lig'e gidiyor!

F.Bahçe'den 2. Lig'e gidiyor!

Fiyatları 2 yıldır aldı başını gidiyor

Fiyatları 2 yıldır aldı başını gidiyor

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: İptale götürür

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: İptale götürür

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir gözaltına alındı

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda operasyon!

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda operasyon!

Günlük burç yorumları 10 Nisan Çarşamba - Nisan ayı burç yorumları

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

11 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

11 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Orası şimdilerde Türkiye'nin en popüler noktası! Bakın yıllar önce nasıl görünüyordu

Orası şimdilerde Türkiye'nin en popüler noktası! Bakın yıllar önce nasıl görünüyordu

Cizre'de güvenlik güçlerine korkunç tuzak!

Cizre'de güvenlik güçlerine korkunç tuzak!

Tekneleri karaya oturunca yakalandılar

Tekneleri karaya oturunca yakalandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.