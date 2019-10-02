Anne üniversitesiyle 25 yıl sonra hayallerini gerçekleştirdiler

Çorum’da Hitit Üniversitesi tarafından geçtiğimiz yıl düzenlenen Anne Üniversitesi’ne katılan iki ev hanımı 25 yıl aradan sonra üniversite hayallerini gerçekleştirdi.

Ev hanımı olan Ferda Fırat (37) liseyi açıktan bitirirken İlknur Balcı (42) da liseden sonra eğitime ara verdi. Anne Üniversitesi projesinde yer alan ikili, burada aldıkları eğitim, üniversitede gördükleri yakın ilgiden sonra yarım kalan üniversite hayalini gerçekleştirmek için sınavlara hazırlandı. Sınavı kazanan Fırat, Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mimari Dekoratif Sanatlar, Balcı ise Moda tasarımı bölümüne yerleşerek hayallerini gerçeğe dönüştürüp üniversiteli oldu.

Kız Meslek Lisesi giyim bölümünden mezun olduktan sonra dönemin şartları nedeniyle ailesinin kendisini okula göndermediğini dile getiren Moda Tasarım bölümü öğrencisi İlknur Balcı, eğitimine devam edemeyince evlenip yuva kurduğunu söyledi.

Eğitimine devam edebilmesi için bir şeyin vesile olmasını, yada birilerinin ön ayak olması gerektiğini dile getiren Balcı, “Bu da Hitit Üniversitesi’nin Anne Üniversitesi ile gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl annelere yönelik düzenlenen bu bilimsel etkinliğine katıldım. Üniversite havasını soluduktan sonra okumalıyım dedim. Sonra sınavlara girerek kazandım. İlgi alanım moda tasarımdı. İstediğim alanı da seçtim. Burada olmaktan dolayı da çok mutluyum. Hocalarımızdan çok büyük destek gördük” dedi.

Üniversiteye ilk geldiğinde yaşadığı duyguyu kelimelerle ifade edemeyeceğini kaydeden Balcı, “İstediğim bir şeydi. Yıllar sonra hayalime kavuşmuştum. Kimse hayallerini ertelemesin. Üniversite bana çok uzaktı ancak “Anne üniversitesi” ile çok yakın oldu. “Anne üniversitesi” hayatımın dönüm noktası. Kendimi geliştirmeme yardımcı oldu. Çocuklarımla iletişimimim daha farklı hale geldi. Doğru bildiğim bazı şeylerin yanlış olduğunu öğrendim. Bu projeyi hayata geçirenlere teşekkür ediyorum”

Kızının Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde okuduğunu anlatan Balcı, “O bana arkadaşlarıyla birlikte fotoğraf gönderiyor bende ona arkadaşlarımla olan fotoğrafımı gönderiyorum. Sınıfımdakiler kızımın yaşında. Onlara evladım diyorum onlar da anne diyor. Gençlere tavsiyem hiçbir şeyi ertelemesinler. Biz yapamayız edemeyiz desinler. İstedikleri bölümü okusunlar. Sevdikleri bölümü okusunlar. Hitit Üniversitesinde mutluyum. Hocalarımız çok önem veriyorlar” diye konuştu.

Mimari Dekoratif Sanatlar bölümü öğrencisi Ferda Fırat (37), her zaman üniversitede okuma hayalinin bulunduğunu belirterek, Anne Üniversitesi projesini duyduğunda bunun kendisi için bir fırsat olduğunu düşünerek katıldığını söyledi.

Bunun kendisi için bir tecrübe olduğunun altını çizen Fırat, “Bir annenin bir ev hanımının evini, çocuklarını ihmal etmeden üniversiteye üniversiteye gidebileceğini düşündüm. Şuanda buradayım.

Okuldan mezun olduktan sonra eğitim aşkı hiç bitmedi. Severek geliyorum. İsteyerek geliyorum. Çok mutluyum” şeklinde konuştu.

Gençlerin çok şanslı olduğunu ve bu şanslarını iyi değerlendirmelerini isteyen Fırat, şunları kaydetti:

“Her şeyin bir zamanı olduğu gibi üniversitenin de bir zamanı var. Anne üniversitesinde aldığımız eğitimler çocuklarımın gelişiminde çok büyük katkısı oldu. Oğlum LGS’ye hazırlanıyor. Burada aldığım eğitimlerle oğluma destek veriyorum. Çalışma planları yaptık. Eşim her konuda destek oldu. Ailesi de destek oldu. Eşime ve ailesine çok teşekkür ediyorum.”

Hitit Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜKAM) ile Hitit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (HİTİTSEM) tarafından hayata geçirilen Anne Üniversitesi projesi sağlam toplumların oluşmasında yetiştirdikleri nesillerle en önemli görevi üstlenen annelerin kendilerini geliştirmelerine imkan sağlıyor.

Proje kapsamında sağlıktan, finansa, kültür, psikoloji ve sanattan çocuk gelişimi ve aile içi iletişim gibi pek çok alanda annelere eğitimler veriliyor. Kendini tanıma ve kişisel gelişim odaklı olarak tasarlanan Anne Üniversitesi, kişisel gelişime katkı sağlamanın yanı sıra aile içi iletişim, ebeveynlik ve çocuk gelişimi konularında anne ve anne adaylarını destekliyor.

Koruyucu sağlık davranışlarının geliştirilmesi, bilinçli medya ve teknoloji kullanımı ve medya okuryazarlığı gibi konularında farkındalık oluşturması hedeflenen proje sonunda anne ve anne adaylarına sertifika veriliyor.

