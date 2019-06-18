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Anne ve 2 çocuğu doludan kaçıp, sele kapılmış (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 17:56 | Son Güncelleme

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Naime Polat ve 2 çocuğunun cenazeleri, karayoluyla Doğubayazıt İlçesi Atatürk Mahallesi'ndeki evlerine getirildi.

Anne ve 2 çocuğu doludan kaçıp, sele kapılmış (2)

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER
Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Naime Polat ve 2 çocuğunun cenazeleri, karayoluyla Doğubayazıt İlçesi Atatürk Mahallesi'ndeki evlerine getirildi. Yakınları tarafından karşılanan cenazeler, bir süre evlerinin önünde bekletildi. Anne ve iki çocuğuyla son kez vedalaşan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Baygınlık geçirenlere yakınları yardımcı olmaya çalıştı. Naime Polat (48) ile çocukları Musa (11) ve Pınar'ın (4) cenazeleri, daha sonra ilçe mezarlığına getirildi. Bu sırada fenalaşan Cesim'i (13) acılı baba Harun Polat kucağına alarak arabaya götürdü. Cesim, araçla hastaneye götürüldü.
İlçe mezarlığında kılınan cenaze namazına Ağrı Belediye Başkan Vekili Kenan Yıldırım, Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar ile Polat ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Namaz sonrası anne ve 2 çocuğu yan yana kazılan mezarlarda son yolculuklarına uğurlandı.
Bu arada anne ve 2 çocuğunun sele kapıldığı bölgede yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybeden 19 yaşındaki Nurullah Yıldırım da aynı mezarlıkta toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Anne ve 2 çocuğu doludan kaçıp, sele kapılmış (2)Anne ve 2 çocuğu doludan kaçıp, sele kapılmış (2)Anne ve 2 çocuğu doludan kaçıp, sele kapılmış (2)Anne ve 2 çocuğu doludan kaçıp, sele kapılmış (2)

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