HABER

Anne ve 2 çocuğu doludan kaçıp, sele kapılmış (YENİDEN)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 18:36 | Son Güncelleme

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Naime Polat ve 2 çocuğunun cenazeleri, karayoluyla Diyadin İlçesi Atatürk Mahallesi'ndeki evlerine getirildi.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Naime Polat ve 2 çocuğunun cenazeleri, karayoluyla Diyadin İlçesi Atatürk Mahallesi'ndeki evlerine getirildi. Yakınları tarafından karşılanan cenazeler, bir süre evlerinin önünde bekletildi. Anne ve iki çocuğuyla son kez vedalaşan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Baygınlık geçirenlere yakınları yardımcı olmaya çalıştı. Naime Polat (48) ile çocukları Musa (11) ve Pınar'ın (4) cenazeleri, daha sonra ilçe mezarlığına getirildi. Bu sırada fenalaşan Cesim'i (13) acılı baba Harun Polat kucağına alarak arabaya götürdü. Cesim, araçla hastaneye götürüldü.
İlçe mezarlığında kılınan cenaze namazına Ağrı Belediye Başkan Vekili Kenan Yıldırım, Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar ile Polat ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Namaz sonrası anne ve 2 çocuğu yan yana kazılan mezarlarda son yolculuklarına uğurlandı.
Bu arada anne ve 2 çocuğunun sele kapıldığı bölgede yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybeden 19 yaşındaki Nurullah Yıldırım da aynı mezarlıkta toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Turgay İPEK - Zafer KUMRU/ DİYADİN,(AĞRI),(DHA)

========================

PARTNER200 yıldır ayakta! Bakın herkesin görmek için can attığı o binanın gizemi neymiş200 yıldır ayakta! Bakın herkesin görmek için can attığı o binanın gizemi neymiş
Minibüste bulduğu 20 bin tl değerinde altınları sahibine teslim ettiMinibüste bulduğu 20 bin tl değerinde altınları sahibine teslim etti
İzmir'de dolu ve sağanakİzmir'de dolu ve sağanak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ünal Dinar ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ünal Dinar ölü ele geçirildi

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evlilik teklifi kabul edilmeyen güvenlik görevlisi intihar etti

Çok acı olay! Evlilik teklifi kabul edilmeyince...

Bakan Akar'dan ABD açıklaması: Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız

Bakan Akar'dan ABD açıklaması

Trabzon’da HES borusu patladı: 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Trabzon’da HES borusu patladı! Acı haber geldi

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

Mursi için yurt genelinde gıyabi cenaze namazı kılındı

Mursi için yurt genelinde gıyabi cenaze namazı kılındı

Denizdeki kayalıktan kaynayan tatlı su ilgi çekiyor

Gören hayrete düşüyor! Denizin ortasındaki bu kayalıkta...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.