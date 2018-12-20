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Anne ve 2 çocuğu kazada yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.12.2018 17:53 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 33 yaşındaki Derya İ.'nin kullandığı otomobil, önce önünde giden bir kamyonete ardından da yol kenarındaki ağaçlara çarparak devrildi.

Anne ve 2 çocuğu kazada yaralandı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 33 yaşındaki Derya İ.'nin kullandığı otomobil, önce önünde giden bir kamyonete ardından da yol kenarındaki ağaçlara çarparak devrildi. Kazada anne ile biri 1, diğeri 5 yaşında olan iki çocuğu yaralandı.
Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında Fatih Mahallesi'ndeki Fevzi Çakmak Bulvarı'nda meydana geldi. Ulus Kavşağı'ndan Üçgen Köprülü Kavşağı yönüne giden Derya İ. , 20 AAJ 098 plakalı otomobiliyle önünde seyreden Ayhan Üzümlü'nün kullandığı 20 AAF 549 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kontrolden çıkıp savrulan otomobil, yol kenarındaki ağaçlara çarptı ve devrildi. Kazada Derya İ. ile beraberinde bulunan 1 yaşındaki oğlu E.İ. ve 5 yaşındaki kızı E.İ. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, devrilen otomobilde sıkışan anne ile iki çocuğunu kurtardı. Ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alınan anne ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kamyonet sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Anne ve 2 çocuğu kazada yaralandıAnne ve 2 çocuğu kazada yaralandıAnne ve 2 çocuğu kazada yaralandı

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