Anne ve 2 çocuğu otobüsün çarpması sonucu yaralandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da özel halk otobüsünün çarpması sonucu anne ve 2 çocuğu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 H 0066 plakalı özel halk otobüsü, merkez Bağlar ilçesi Emek Caddesi 443. Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Feride Taş ile çocukları Şehmus ve Ali Fırat Taş'a çarptı.
Yaralanan Taş ile çocukları, 112 Acil Sağlık ekiplerince Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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