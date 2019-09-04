Anne ve 20 günlük bebeği aynı tabutta son yolculuğuna uğurlandı

Samsun’da girdiği bunalım sonucu 3 haftalık bebeğini öldürüp intihar ettiği iddia edilen anne ve bebeği aynı tabut içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Tabutun üzerindeki bebeğin kıyafetine bakarak gözyaşı döken acılı baba, bebeğin kendi kusmuğunda boğulmuş olabileceğini söyledi. Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’nde dün akşam iddiaya göre Fatma Bayrak Berlik (27), girdiği bunalım sonucu 3 haftalık kızı Aybüke Berlik’i bebek yastığı ile boğarak öldürüp daha sonra kendini asarak intihar etti. Kocasının telefonla arayıp ulaşamaması üzerine eve gönderdiği anne ve babası, yedek anahtarla kapıyı açtıklarında korkunç manzarayla karşılaştı. Berlik’in ailesi olayı 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri anne ve bebeğinin ölmüş olduğunu tespit etti. Fatma Bayrak Berlik’in yaklaşık bir yıllık evli olduğu öğrenildi. Olayın ardından anne ve 20 günlük bebeği otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İşlemlerin ardından anne ve bebeğin cenazeleri aynı tabut içerisinde helallik alınmak üzere evlerine getirildi. Tabutun üzerine bebeğin kıyafetleri de konuldu. Alınan helalliğin ardından anne ve bebeği, kılınan cenaze namazı sonrası Derecik Mezarlığı’na defnedildi.

“Bebek kendi kusmuğunda boğulmuş olabilir”

Fatma Bayrak Berlik’in eşi Tarık Berlik, “Dün saat 15.00’ten sonra telefonlarımıza cevap vermedi. Sonraları tekrardan yoğun olarak aramaya başladık. Şüphelenip eve geldiğimizde ise kendisini astığını ve çocuğu boğulmuş bir şekilde bulduk. Yalnız bu boğulma vakası el veya herhangi bir cisimle değil, muhtemelen eşimin çocuğu emzirirken uykuya dalması veya çocuğu emzirip yatağa bıraktıktan sonra duşa girmesi şeklinde olabilir. Eşim duştayken çocuğun kusmuğunda boğulma vakası olabilir. Çünkü bunlara benzer emareler taşıyor. Muhtemelen çocuğu o şekilde gördükten sonra da kendi canına kıyıyor. Çocuğumuz bayramın birinci günü doğmuştu. Yaklaşık 24 gün olmuştu. Demek ki o anki şoku kaldıramadı. O anda ne yaşadığını Allah ile o biliyor. Geçmişte hafif antidepresan ilaçlar kullanıyordu ama problem yaşadığımız bir süreç olmadı. Hamileliğinin 5. ayından sonra ilaçları bırakmıştı. Arefe gününde acil olarak hastaneye gittik. 10 saat sonra da sezaryenle almak zorunda kaldılar çocuğu. Belki onun da etkisi vardır bilmiyorum. Geçen süreçte hiçbir sıkıntı yaşamadık. Çocuğu öldürüp kendini asacak kadar ruh hali yoktu. Gerçek sonuç adli tıp raporlarından sonra belli olacak” dedi.