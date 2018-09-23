Anne ve 3 çocuğunu kezzapla yaktı; 'Hatırlamıyorum' dedi

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da tartıştığı komşusu Saadet Ş. (44) ve 3 çocuğuna kezzaplı saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Gülay Durusoy'un (40) emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Durusoy psikolojik tedavi gördüğünü ileri sürdüğü ifadesinde, "Hafızam arada bir gelip gidiyor. Böyle bir olayı yapsaydım, hatırlardım. Ben küçüklüğümden beri kimseye bir zarar vermedim" dedi

Olay, 17 Eylül pazartesi günü Meram ilçesi Gödene Mahallesi Hanedan Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Saadet Ş., 3 çocuğuyla birlikte işten eve dönen eşini uzaktan görüp karşılamak için kapıyı açtı. Bu sırada, daha önce tartıştıkları karşı komşusu Gülay Durusoy, evinden çıkıp, elindeki şişenin içindeki kezzabı üzerine attı. Saadet Ş.'nin yüzünde, omzunda ve ellerinde, çocukları Akif'in (13) yüzünde, gözünde, kollarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde, diğer çocukları Osman (12) ve Ayşegül'ün (7) ise elleri ile kollarında yanıklar oluştu. Saadet Ş. ve 3 çocuğu çağrılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Komşusuyla daha önce farklı konularda tartıştıklarını belirten Saadet Ş., ''Saldırgan, karşı komşum. Daha önce farklı konulardan dolayı tartışmıştık. Bize kinlenmiş galiba. Dün çocuklarımı okula götürürken taş fırlattı. Akşam da eşimi karşılamak için kapıyı açmıştım. O sırada çocuklarım da yanımdaydı. Karşı komşum da birden evin kapısını açıp, bizim üzerimize kezzap atıp, içeri girdi" dedi.

'OLAYI HATIRLAMIYORUM'

Olaydan sonra gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklanan Gülay Durusoy'un polisteki ifadesinde psikolojik tedavi gördüğünü ileri sürdüğü belirtildi. Durusoy ifadesinde, "Kızımla birlikte yaşıyorum. Ramazan Ş. diye bir komşumu hatırlamıyorum. Hakkımdaki suçlamalarla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Uzun zamandır psikolojik tedavi görüyorum. Düzenli kullandığım ilaçlar var. 6 ay önce Konya AMATEM'de iki ay kadar yatıp tedavi gördüm. Kimseyi yaraladığımı hatırlamıyorum. Bana bu suçlamayı bu iftirayı atan her kimse o kişiden şikayetçiyim. Ben kimseyi yaralamam. Hafızam arada bir gelip gidiyor, ancak hiçbir olay hatırlamıyorum. İddia edildiği gibi bir olayı yapsam hatırlardım. Küçüklüğümden beri kimseye zarar vermedim" dedi.

Saadet Ş. ve çocuklarının tedavisinin sürdüğü belirtildi.