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Anne ve 5 yaşındaki oğlunu öldüren şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2020 07:19 | Son Güncelleme

İzmir'in Menemen ilçesinde, hırsızlık yapmak için girdiği evde 5 aylık hamile Suriyeli Manar Alahmed (35) ile oğlu Muhammed C.'yi (5) öldüren ve emniyetteki sorgusunda evden çaldığı altınları toprağa gömdüğünü itiraf eden Suriye uyruklu Yasin Mihaviş (30), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, 4 Şubat sabahı Irmak Mahallesi Dr. Burhan Özfatura Caddesi'nde bulunan 2 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Daireden çocuk ağlama sesi üzerine Suriyeli ailenin yaşadığı eve giren komşular, 5 aylık hamile Manar Alahmed'i yatak odasında, 5 yaşındaki Muhammed C.'yi de başka bir odada öldürülmüş olarak buldu. Annesinin cansız bedeni başında ağlarken bulunan 3 yaşındaki çocuğu alıp çıkan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde annenin 6 yerinden bıçaklanarak, küçük oğlunun ise plastik kelepçeyle boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Otopsinin ardından anne-oğul toprağa verilirken, ailenin alt kat komşuları H.E. ile oğulları Ş.E. ve O.E. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Tutuklanan üç şüpheliden alınan kan ve tırnak örneklerinin Suriyeli anne ve oğlunun üzerinde bulunanlarla uyuşmamasının ardından soruşturma derinleştirildi ve Ş.E., O.E. ve H.E. serbest bırakıldı.

ANNE-OĞUL İLE AYNI MAHALLEDE OTURUYORMUŞ

İzmir polisi, çok sayıda tanığın ifadesine başvurdu. Birçok şüpheli teknik ve fiziki takibe alınırken, ekipler Suriye uyruklu Yasin Mihaviş isimli şüpheli üzerinde yoğunlaştı. Suriyeli aileyle aynı mahallede oturduğu öğrenilen Yasin Mihaviş, ve eşi Ş.M. gözaltına alındı. Şüphelinin, emniyetteki ifadesinde hırsızlık için eve girdiğini ve çaldığı altınları da Menemen'de bulunan bir derenin yanına gömdüğünü söylediği öğrenildi.Yasin Mihaviş'in suçunu itiraf etmesinin ardından ekipler, altınları da gömülü olduğu yerden çıkardı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yasin Mihaviş, tutuklanarak cezaevine gönderilirken eşi Ş.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(DHA)

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izmir Menemen

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