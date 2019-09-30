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Anne ve anne adayları için "akademik eğitim programı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 18:00 | Son Güncelleme

HİTÜ'de anne ve anne adaylarına yönelik sağlıktan hijyene, teknoloji bağımlılığından medya okur yazarlığına kadar birçok konuyu kapsayan 2 haftalık eğitim programı düzenlenecek - Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Baykam: - "Üniversitelerin misyonu sadece eğitim araştırma değil, bunun yanı sıra bulunduğu ilin halkıyla, toplumla bir araya gelerek topluma yönelik de eğitimlerini, katkılarını, iletişimini sürdürmektir. Hitit Üniversitesi de bunu en iyi şekilde yapma misyonuna sahiptir"

ÇORUM (AA) - Hitit Üniversitesi'nce (HİTÜ) Çorum'da yaşayan annelere ve anne adaylarına yönelik, teknoloji bağımlılığından medya okur yazarlığına kadar birçok alanda öğretim üyeleri tarafından 2 haftalık eğitim programı düzenlenecek.

HİTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Erol Olçok Senato Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin iş birliğinde anne ve anne adaylarına yönelik "HİTÜ Anne Üniversitesi 2019" etkinlik programının, 21 Ekim-6 Kasım tarihlerinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Üniversitelerin toplumsal hayattaki önemine ve bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalara işaret eden Baykam, "Üniversitelerin misyonu sadece eğitim araştırma değil, bunun yanı sıra bulunduğu ilin halkıyla, toplumla bir araya gelerek topluma yönelik de eğitimlerini, katkılarını, iletişimini sürdürmektir. Hitit Üniversitesi de bunu en iyi şekilde yapma misyonuna sahiptir." dedi.

Baykam, Anne Üniversitesi etkinliği kapsamında yaklaşık 40 akademisyen tarafından verilen eğitimlerde anne ve anne adaylarının bilinçli bir nesil yetiştirmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Baykam, "Bu yıl vereceğimiz eğitim konularının en önemlilerinden biri, akıllı ilaç kullanımı. Bunun haricinde anneler, tıp fakültesi öğrencilerinin eğitim gördüğü laboratuvarda anatomi eğitimi görecek. Yine laboratuvarda hijyenin önemini mikroplara mikroskoptan bakarak öğrenecek." diye konuştu.

Eğitime katılan kadınların aile içi iletişimi kuvvetlendirmesi ve çocuklarını daha bilinçli yetiştirmesi için ihtiyaç duyduğu bilgileri vereceklerinin altını çizen Baykam, şunları kaydetti:

"Anneler, eğitimlerde toplumun önemli problemlerinden bağımlılıkla mücadele, cinsel sağlık ve cilt sağlığı ile ilk yardım gibi konular hakkında bilgilendirilecek. Bir annenin çocuğunun teknoloji ile bağını yönetebilmesi için teknolojiden anlıyor olması gerekiyor. Bu nedenle çocuk ve teknoloji eğitimi vereceğiz. Çocuk eğitiminde kariyer planlaması, çocuk istismarı, atık yönetimi, geri dönüşüm ve tasarruf gibi gündemde olan, kadınların daha bilinçli olması gereken konularda eğitim vereceğiz. Bunların yanı sıra etiket okuma, finansal okur yazarlık, medya okuryazarlığı gibi sosyal içerikli konularda da annelerimizi bilinçlendireceğiz."

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Anne Üniversitesi Projesi Çorum hitit üniversitesi Prof. Dr. Nurcan Baykam

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