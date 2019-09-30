ÇORUM (AA) - Hitit Üniversitesi'nce (HİTÜ) Çorum'da yaşayan annelere ve anne adaylarına yönelik, teknoloji bağımlılığından medya okur yazarlığına kadar birçok alanda öğretim üyeleri tarafından 2 haftalık eğitim programı düzenlenecek.

HİTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Erol Olçok Senato Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin iş birliğinde anne ve anne adaylarına yönelik "HİTÜ Anne Üniversitesi 2019" etkinlik programının, 21 Ekim-6 Kasım tarihlerinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Üniversitelerin toplumsal hayattaki önemine ve bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalara işaret eden Baykam, "Üniversitelerin misyonu sadece eğitim araştırma değil, bunun yanı sıra bulunduğu ilin halkıyla, toplumla bir araya gelerek topluma yönelik de eğitimlerini, katkılarını, iletişimini sürdürmektir. Hitit Üniversitesi de bunu en iyi şekilde yapma misyonuna sahiptir." dedi.

Baykam, Anne Üniversitesi etkinliği kapsamında yaklaşık 40 akademisyen tarafından verilen eğitimlerde anne ve anne adaylarının bilinçli bir nesil yetiştirmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Baykam, "Bu yıl vereceğimiz eğitim konularının en önemlilerinden biri, akıllı ilaç kullanımı. Bunun haricinde anneler, tıp fakültesi öğrencilerinin eğitim gördüğü laboratuvarda anatomi eğitimi görecek. Yine laboratuvarda hijyenin önemini mikroplara mikroskoptan bakarak öğrenecek." diye konuştu.