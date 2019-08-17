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Anne ve baba öldüğüne inanamadıkları çocuklarına kalp masajı yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2019 09:12 | Son Güncelleme

Adana’da serinlemek için girdiği gölden su altı polisi tarafından çıkartılan ve yaklaşık 25 dakika sağlık, polis ve itfaiye ekipleri tarafından kalp masajı yapılan ancak geri döndürülemeyen gencin öldüğüne inanamayan anne ve babasının da kalp masajı yapması yürekleri dağladı.Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da serinlemek için girdiği gölden su altı polisi tarafından çıkartılan ve yaklaşık 25 dakika sağlık, polis ve itfaiye ekipleri tarafından kalp masajı yapılan ancak geri döndürülemeyen gencin öldüğüne inanamayan anne ve babasının da kalp masajı yapması yürekleri dağladı.
Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak ailesiyle birlikte 6 yıl önce Adana’ya gelen İbrahim Merri (18), annesi Suphiye ve babası Ahmed ve kardeşleri ile birlikte Seyhan Baraj Gölü kenarına pikniğe geldi. Bir süre sonra hava çok sıcak olduğu için Merri serinlemek için göle girdi. Ancak Merri yüzerken birden batmaya başladı. Merri’nin yardım istemesi üzerine önce yakınları şaka yaptığını zannetti ancak ciddi olduğunu fark edince hemen göle girip kurtarmaya çalışsa da kendileri de boğulma tehlikesi atlattı. Hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Bir süre sonra olay yerine su altı polisi geldi. Dalgıç polisler gencin boğulduğu yerde göle girerek arama başlattı. Yapılan aramada bir süre sonra genç bulunarak botla kıyıya çıkartıldı.

"Ekiplerin can nöbeti"
Karaya getirilen gencin kalbinin çalıştırılması için hemen sağlık ekipleri müdahaleye başladı. Sağlık ekipleri bir süre kalp masajı yapıp gencin duran kalbini çalıştırmaya çalışırken diğer taraftan da damar yolu açılarak ilaç verildi. Sağlık ekipleri uzun süre değişerek kalp masajı yaptı ancak onlar yorulunca su altı polis ve itfaiye ekipleri de sırasıyla kalp masajı yaptı. Bir polis de takılan serumu tuttu. Yaklaşık 25 dakika ekipler değişerek kalp masajı yapsa da gencin duran kalbi bir türlü çalıştırılamadı. Ekipler daha sonra gencin öldüğünü belirledi.

"Önce baba sonra anne kalp masajı yaptı"
Bu durumu gören gencin babası Ahmed Merri, ekiplerin yanına gelip devam etmesini istedi. Ancak ekipler gencin öldüğünü söyleyince baba kendisi oğluna kalp masajı yapmaya başladı. Bir süre masaj yapan baba ekipler tarafından alındı. Daha sonrada anne Merri oğlunun yanına gelip kalp masajı yaparak onu hayata döndürmeye çalıştı. Ancak nefes almadığını görünce yüzünü sevip öperek gözyaşlarına boğuldu. Ekipler anneyi güçlükle oğlunun yanından ayırdı. Baba son bir kez daha oğlunun yanına gelip kalp masajı yapıp kalbinin atıp atmadığını eliyle kontrol ettikten sonra onun başından ayrıldı. Bu anlara tanıklık eden herkes gözyaşları içinde olanları izledi. Gencin kardeşleri ve diğer yakınları da gözyaşlarına boğuldu. Gencin cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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