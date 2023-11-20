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  4. Anne ve babalar dikkat! Çocuklara ara öğün olarak verilen elma pürelerindeki tehlikeyi tek tek açıkladılar... Normalden 200 kat daha fazla koymuşlar!

Anne ve babalar dikkat! Çocuklara ara öğün olarak verilen elma pürelerindeki tehlikeyi tek tek açıkladılar... Normalden 200 kat daha fazla koymuşlar!

20.11.2023 12:35 | Son Güncelleme:
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Uzun yolculuklarda, seyahatlerde anne ve babaların çocuklara ara öğün olarak verdiği elma püreleri mercek altına alındı. Ekvador'da üretim yapan bir şirketin elma püreleri ABD'de sıkıntıya yol açtı. ABD Sağlık Bakanlığına bağlı FDA, problemin nedeninin üretici firmadan kaynaklandığını tespit ederek aileleri uyardı.

Anne ve babalar dikkat! Çocuklara ara öğün olarak verilen elma pürelerindeki tehlikeyi tek tek açıkladılar... Normalden 200 kat daha fazla koymuşlar!

MYNET DIŞ HABER | Nbcnews'te yayınlanan makaleye göre 22 eyalette toplam 34 çocukta görülen hastalıkların bu elma püresiyle ilgili olabileceği ifade edildi. Elma püresi içeren poşetleri yedikten sonra hastalanan çocuklarla ilgili rapor hazırlandı.

FDA da konuyla ilgili açıklama yaparak, elma pürelerinde bulunan yüksek kurşun seviyesinin çocukların hastalanmasındaki muhtemel neden olduğunu belirtti.

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ELMA PÜRELERİ İNCELENDİ! NORMALDEN TAM 200 KAT DAHA FAZLA...

Yetkililer mağazadan alıp inceledikleri WanaBaba elma tarçın püresinin poşetinde, FDA'nın önerdiği kılavuzun izin verdiğinden 200 kat daha yüksek kurşun seviyesi tespit edildiğini duyurdu. Bu durum ABD'deki anne babaları oldukça rahatsız etti.

ÇOCUKLARDA MİDE BULANTISI, İSHAL VE ATEŞ BELİRTİLERİ VARDI

Bu ürünü yedikten sonra hastalanan çocuklardaki belirtiler de hep aynı! Çocukların hepsinde baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, ishal gibi belirtiler görüldü.

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