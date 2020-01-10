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  4. Anne ve babalara rehber olacak Ebeveyn Kanalı’nı hayata geçti

Anne ve babalara rehber olacak Ebeveyn Kanalı’nı hayata geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 12:07 | Son Güncelleme

Türkiye’nin ilk dijital çocuk televizyonu Düşyeri TV, anne babaların çocuklarıyla ilgili merak ettikleri ve endişelendikleri konulara yönelik olarak hazırlanan Ebeveyn Kanalı’nı hayata geçirdi.Türkiye’nin ilk dijital çocuk televizyonu Düşyeri TV, anne babaların çocuklarıyla ilgili merak ettikleri ve endişelendikleri konulara yönelik olarak hazırlanan Ebeveyn Kanalı’nı hayata geçirdi.

Türkiye’nin ilk dijital çocuk televizyonu Düşyeri TV, anne babaların çocuklarıyla ilgili merak ettikleri ve endişelendikleri konulara yönelik olarak hazırlanan Ebeveyn Kanalı’nı hayata geçirdi.

Türkiye’nin ilk dijital çocuk televizyonu Düşyeri TV, anne babaların çocuklarıyla ilgili merak ettikleri ve endişelendikleri konulara yönelik olarak hazırlanan Ebeveyn Kanalı’nı hayata geçirdi. Uzman doktor ve profesyonel rehberlerden oluşan kadrosuyla yayın hayatına başlayan Düşyeri TV Ebeveyn Kanalı’nda çocuk sağlığı ve gelişimine katkı sağlayacak önemli konular, birbirinden değerli uzmanlar tarafından aktarılıyor.
Güncel Anne rumuzlu Uzman Doktor Elif Pınar Çakır’ın desteğiyle hazırlanan ilk içeriklerde "Bebeğim ek gıdaya hazır mı, ilk bir yılda ek gıdaya geçerken temel kurallar nelerdir, iştahsız ve sık hasta olan çocuğum için ne yapmalıyım, ilk 1000 gün nedir ve önemi nedir, çocuklarımızı kış hastalıklarından nasıl koruruz, sütüm bebeğime yetiyor mu" sorular cevaplanıyor. Ebeveyn Kanalı, kısa süre içerisinde yeni içeriklerle daha da zenginleştirileceği kaydedildi.

"Kanal anne babaların rehberi olacak"
Düşyeri TV Kurucusu Ayşe Şule Bilgiç, 2 yıl ‘önce özgür, bağımsız, gerçekten izleyicide etki ve katma değer oluşturabilecek bir TV kanalı olabilir mi?’ düşüncesiyle yola çıktıklarını belirterek şunları söyledi; "Bugün Düşyeri’ndeki çalışma arkadaşlarımla beraber bunu başarmış durumdayız. Bu süre içerisinde özellikle yazılım altyapısıyla çok uğraştık ve platformumuz için çok ciddi ve teknik bir yatırım yaptık. Ancak eş zamanlı olarak da içeriklerle çok zaman geçirdik. Örneğin, dışarıdan alacağımız yabancı yapımların bütün bölümlerini tek tek izledik. Hatta bazen kimi bölümlerde içimize sinmeyen şeyler olduğunda projeyi ele alıp, içinden kısmen içerikler çıkararak, yani tatlı bir ebeveyn sansürü uygulayarak, içerikleri yeniden düzenledik. Yabancılardan aldığımız, başka ülkelerde yapılmış ve bizim gibi düşünen, ‘biz yapsak böyle yapardık’ dediğimiz, içimize sinen projeleri eğlence ve öğrence temelinde aldık. Böylelikle Düşyeri TV’nin çocuk tarafını 2 ay önce açtık. Bizim olmazsa olmazımız, kendi çocuğumuza ne izletmek istiyorsak, kendimiz çocuk odağında ne izlemek istiyorsak, bunların yer alacağı ve gerçekten izleyende farkı ortaya koyacak bir kanaldı. Sadece bir çocuk kanalı düşleyebilirdik ama biz ilk günden beri ebeveyn ve çocuğa beraber dokunmayı seviyoruz."

Özellikle okul öncesinde çocuğun ebeveynden ayrı olmadığını, ayrı tutulmaması gerektiğini düşündüklerini de ifade eden Bilgiç, "Çünkü okul öncesi yaş grubunda, ebeveyn ve erken çocukluk dediğimiz dönemde çok yoğun ve büyük bir etkileşim var. Bu noktada sağlayacağımız her türlü farkındalık ebeveyni etkileyecektir. Bu sinerjinin gücüyle de ilk günden beri ebeveyn-çocuk iletişimi yapıyoruz" diye konuştu.

Ebeveyn Kanalı’nı açmış olmaktan çok heyecan duyduklarını da sözlerine ekleyen Bilgiç sözlerini şöyle tamamladı: "Biliyorsunuz bilgi her yerde var. Bugün internetten beni izliyorsunuz; istediğiniz herhangi bir bilgiyi Google’a yazıp ulaşabiliyorsunuz ama bu güzelliğin kötü yanı, çok büyük bir yığılmanın olması. Temiz bilgiyi kirli bilgiden ayırt edemez hale geldik. Bu yığının içerisinde hangisi gerçekten işe yarar bilgi ve hangisi zaman denen o çok kıymetli şeyimizi harcamaya değer, hangisi değmez ayırt edemiyoruz. Biz bu noktada Düşyeri TV olarak, var olan dijital platformların içerisinde, bir ebeveynin ihtiyacı olan tüm saf ve temiz bilgileri, çocuğuna fayda sağlayabilecek, ihtiyacı olan tüm bilgilerin yer aldığı tertemiz bir platform oluşturmak istedik. Burada sözüne, fikrine, bilgisine ve insanlığına inandığımız uzman kişi ya da kurumlarla çalıştık ve çalışacağız. Bu yaklaşım, ilk günden beri Düşyeri’nin ana düsturu. Ebeveyn Kanalı’nda izleyeceğiniz tüm uzmanlar, bilimsel gerçekliğine ve birikimine inandığımız, insanlığına ve paylaşımına yürekten güvendiğimiz insanlar. Bu noktada onlar bizim için, biz de onlar için gerçekten önemli referanslarız. Çok yakında çok güzel isimleri de göreceksiniz."
Tamamen ücretsiz içerik sunan platforma dusyeri.tv internet adresinin yanı sıra Andoid ve iOS uygulamaları üzerinden ulaşılabiliyor.

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