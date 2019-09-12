Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Muhsin Görgülügil, "Hiç kimse anne ve babaların binbir emekle büyüttüğü evladını, kendi çocuklarını asla göndermeyeceği bir ortama ve örgüte gönderme hakkını kendinde göremez. Çocuklarını terör örgütünün elinden kurtarmak için anne ve babaların verdiği mücadeleyi ayakta alkışlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Görgülügil, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Terörün bir insanlık suçu olduğunu ve lanetlediklerini vurgulayan Görgülügil, şunları kaydetti:

"Hacire Akar, oğlunun en son HDP Diyarbakır İl Binasında görüldüğünü sonra da ortadan kaybolduğunu belirterek HDP İl Binası önünde oturma eylemi yaptıktan 4 gün sonra oğlu Mehmet Akar'a kavuştu. Bir başka ifadeyle oğlunu terör örgütünün elinden kurtarırken, HDP ile terör örgütü PKK ilişkisini de ortaya çıkardı. Bu gayrimeşru ilişkinin açık edilmesi, çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden başka annelerin ve ailelerin çocuklarına kavuşmak için aynı yöntemi kullanarak oturma eylemi yapmaları sonucunu doğurmuştur."