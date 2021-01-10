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Anne ve babanın en acı anı

10.01.2021 17:36 | Son Güncelleme:
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Kayseri’de market işleten bir genç, kendini asarak intihar etti.

Kayseri’de market işleten bir genç, kendini asarak intihar etti. Acı olayı öğrenen anne ve baba olay yerinde gözyaşı dökerken, olay yerine ilk gelen baba, "Yetişemedim" diye feryat etti.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi’nde Güzelkaya Sokak’ta meydana gelen olayda bir marketi işleten O.A.’nın intihar edeceğini haber alan yakınları markete geldi. Yakınları market içinde O.A.’nın kendini astığını fark ederek hemen 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler O.A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Acı haberi alan O.A.’nın babası, "Yetişemedim" diye feryat ederken, olay yerine gelen yakınları da sinir krizleri geçirdi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından O.A.’nın cansız bedeni morga kaldırılırken, olayla ilgili olarak işlem başlatıldı.

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