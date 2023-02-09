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Anne ve babasını kurtarmak için girdiği enkazın altında kaldı! Mücahit Tunç'un yürek yakan hikayesi

09.02.2023 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremden etkilenen Malatya'da da çok sayıda bina çöktü. Çöken binalardan birinde hayatını kaybeden Mücahit Tunç'un ortaya çıkan hikayesi herkesi ağlattı. Tunç'un depremin ardından girdiği binadan annesi ve babasını kurtarmak isterken yaşanan artçı sarsıntıyla enkazın altında kaldığı öğrenildi.

Anne ve babasını kurtarmak için girdiği enkazın altında kaldı! Mücahit Tunç'un yürek yakan hikayesi

Kahramanmaraş'taki depremden yürek yakan hikayeler gelmeye devam ediyor. O hikayelerden biri de Mücahit Tunç'a ait. Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şube müdürü olarak 1,5 yıl önce tayini çıkan Hakkarili 2 çocuk babası Tunç, Kahramanmaraş merkezli depreme evde yakalandı.

ANNE VE BABASINI KURTARMAK İSTERKEN ENKAZIN ALTINDA KALDI

Büyük bölümü çöken binadan çocuklarını kurtaran Mücahit Tunç, annesi Halime ve babası kasım Tunç'u da dışarı çıkarmak için tekrar içeri girdi. Ancak bu sırada yaşanan artçı sarsıntıyla bina tamamen çöktü, Mücahit Tunç da enkaz altında kaldı.

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CANSIZ BEDENLERİ ÇIKARTILDI

Ekiplerin dün yaptıkları çalışmayla Mücahit Tunç, babası Kasım ve annesi Halime Tunç'un cansız bedenleri çıkartıldı. Cenazelerin, otopsi işlemlerinin ardından bugün Hakkari'ye getirileceği belirtildi.

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