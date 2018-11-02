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Anne ve babasını öldüren sanık: Psikolojik tedavi görüyorum

YAŞAM HABERLERİ  | 02.11.2018 13:58 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, annesi Nezihe Uçar (64) ve babası Ali Uçar'ı (61) boğazlarından bıçaklayıp öldürdükten sonra evde cesetlerle bir gün geçiren Mehmet Uçar'ın (27) yargılanmasına başlandı.

Anne ve babasını öldüren sanık: Psikolojik tedavi görüyorum

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, annesi Nezihe Uçar (64) ve babası Ali Uçar'ı (61) boğazlarından bıçaklayıp öldürdükten sonra evde cesetlerle bir gün geçiren Mehmet Uçar'ın (27) yargılanmasına başlandı. Uçar, ilk duruşmada, psikolojik tedavi gördüğünü ileri sürdü.
İslahiye'nin Sulumağara Mahallesi'nde geçen 20 Mayıs'ta meydana gelen olayda, 2 katlı evin üst katında ailesiyle yaşayan Mehmet Uçar, çiftçilikle uğraşan babası Ali Uçar ve annesi Nezihe Uçar ile sahur vakti tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Mehmet Uçar, eline geçirdiği bıçakla anne ve babasına saldırdı. Anne ve babasını boğazlarından bıçaklayıp öldüren, ardından halıya sardığı cesetlerle evde bir gün geçiren Mehmet Uçar, iftar vakti eve yemek getiren komşularının şüphelenerek çağırdığı jandarmayı görünce kaçtı. Mehmet Uçar, kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.
DAVA BAŞLADI
Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Mehmet Uçar'ın yargılanmasına, Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla İslahiye'de açılan Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya, tutuklu olduğu Kilis Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan Mehmet Uçar, psikolojik tedavi gördüğünü iddia etti. Mahkeme, sanık Uçar'ın tutukluluk halinin devamına ve akıl sağlığının tespiti için adli tıp merkezine sevk edilmesine karar verip, duruşmayı erteledi.

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Anne ve babasını öldüren sanık: Psikolojik tedavi görüyorumAnne ve babasını öldüren sanık: Psikolojik tedavi görüyorumAnne ve babasını öldüren sanık: Psikolojik tedavi görüyorum

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