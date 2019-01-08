Anne ve babasını öldüren zanlı: Beni aşağılıyorlardı (3)

TOPRAĞA VERİLDİLER

Mersin’in Erdemli ilçesinde tartıştıkları oğulları Ali Ay (35) tarafından av tüfeği ile vurarak öldürülen anne Menekşe (55) ve eşi Murat Ay (58) sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine Ay ailesinin yakınları katıldı. Kılınan namazın ardından Ay çiftinin cenazeleri sevenlerinin gözyaşları arasında Güzeloluk Mahalle mezarlığında defnedildi.

Bu arada öğle saatlerinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından adliyeye çıkartılan Ali Ay, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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